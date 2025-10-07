Phát triển đặc khu Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội

Chiều 7/10, ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì buổi tiếp xúc với 250 cử tri đặc khu Trường Sa.

Tại buổi tiếp xúc, Ban tổ chức thông tin đến cử tri dự kiến nội dung và chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9.

Cử tri đặc khu Trường Sa bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phần lớn cử tri kiến nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng và phát triển đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển, đồng thời là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tá Đặng Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146, bày tỏ niềm vinh dự trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Khánh Hòa đối với Trường Sa.

Thiếu tá Đặng Anh Tuấn cho biết, đời sống bộ đội và nhân dân ở Trường Sa ngày càng được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Do đó, Thiếu tá Đặng Anh Tuấn rất mong các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng dân sinh về y tế, giáo dục để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo yên tâm bám đảo, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thay mặt đoàn công tác đã tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri không thuộc thẩm quyền của Đoàn.

Ông mong muốn các cử tri đặc khu Trường Sa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa và tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển giàu mạnh.

Đặc khu Trường Sa được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn với tổng diện tích khoảng 500km2, nằm ở phía Đông và Đông Nam vùng biển nước ta.

Trường Sa có hệ thống cầu cảng, sân bay, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, hệ thống y tế, giáo dục chất lượng..., hệ thống âu tàu, hỗ trợ người dân trên đảo và ngư dân các địa phương khai thác, phát triển kinh tế biển. Nơi đây cũng là nơi tránh trú bão cho tàu thuyền hoạt động trên ngư trường Trường Sa./.

Đặc khu Trường Sa: Pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1/7, tỉnh Khánh Hòa mới có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 64 xã, phường và 1 đặc khu là Trường Sa.