Khánh Hòa: Ông Phạm Thanh Liêm giữ chức Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa

Chiều 12/8, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân đã trao Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Đặc khu Trường Sa.

Ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026; ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Xuân Bình nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Khánh Hòa về thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm, chỉ định hai đồng chí giữ trọng trách lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa thể hiện sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với những cán bộ đã được rèn luyện qua thực tiễn công tác ở Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng tá Bùi Xuân Bình mong muốn với cương vị mới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đặc khu Trường Sa nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đặc khu và chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với quân, dân huyện đảo; chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thay mặt các đồng chí được chỉ định, ông Phạm Thanh Liêm khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Đặc khu Trường Sa đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa. Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian công tác tại Trường Sa, mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa gia đình, cường độ huấn luyện cao nhưng cán bộ, chiến sỹ đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng, đặc biệt trong đó có 34 sỹ quan được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn./.

Đặc khu Trường Sa: Pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1/7, tỉnh Khánh Hòa mới có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 64 xã, phường và 1 đặc khu là Trường Sa.