Đặc khu Vân Đồn lập tổ công tác ở đảo xa phục vụ dân

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) được thành lập trên toàn bộ diện tích huyện Vân Đồn cũ với gần 8.000 dân, trong đó có 5 xã đảo nằm xa đất liền.

Để giải quyết thủ tục hành chính nhanh, thuận lợi cho người dân, nhất là ở các đảo và vùng xa, Đặc khu Vân Đồn đã thành lập 7 tổ công tác đóng chân ngay tại 5 đảo xa đất liền và 2 vùng sâu, vùng xa, do trực tiếp các lãnh đạo đặc khu phụ trách.

Đây là các điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân. Hồ sơ được tiếp nhận tại chỗ, nộp trực tuyến, ký số trên phần mềm và trả kết quả trực tiếp hoặc qua bản điện tử, giúp người dân không phải vào đất liền, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đặc khu đã kiện toàn tổ chức bộ máy, trụ sở làm việc, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới.”

Các tổ công tác gồm đầy đủ đơn vị liên quan để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho nhân dân, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. Mô hình được đánh giá phù hợp đặc thù địa phương, góp phần tháo gỡ “nút thắt” hành chính, đặt người dân ở vị trí trung tâm của đổi mới.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hoạt động của các tổ công tác khu vực vùng sâu, vùng xa Bình Dân, Đài Xuyên và các đảo Bản Sen, Thắng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn Vũ Đức Hưởng yêu cầu các tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, trả kết quả cho nhân dân, bảo đảm đúng trình tự, tiến độ theo quy định; nắm tình hình địa bàn một cách sát sao, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, kiến nghị chính đáng của nhân dân và báo cáo với Ủy ban Nhân dân đặc khu; quản lý tài sản một cách tiết kiệm, hiệu quả…

Từ khi bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, từ ngày 1/7 đến 31/7, Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu đã tiếp nhận 2.132 hồ sơ, trong đó có 1.387 thủ tục hành chính; đã giải quyết 935 hồ sơ, trước hạn và đúng hạn là 935 hồ sơ (đạt 100%). Người dân đánh giá cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức.

Hiện, đặc khu Vân Đồn tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị, phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng chính quyền gần dân, vì dân./.

