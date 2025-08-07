Thủ tướng: Nỗ lực vượt bậc để đạt mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025

Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố vào sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, công việc thì lớn, đòi hỏi cao, do đó các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nỗ lực vượt bậc để đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực, lập nhiều mốc mới

Phiên họp đánh giá, tháng 7 và 7 tháng năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong quản lý, điều hành, kịp thời khắc phục khó khăn.

Trong 7 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3.882 văn bản chỉ đạo, điều hành; Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã chủ trì 241 hội nghị, cuộc họp và thường xuyên đi công tác địa phương, kiểm tra cơ sở, tổ chức nhiều hội nghị lớn, trực tuyến toàn quốc kết nối tới cấp xã để chỉ đạo xử lý những vấn đề quan trọng, cấp bách trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhờ đó tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3%. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động.

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, tăng 14,8%, xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt trên 12,2 triệu lượt người, tăng 22,5%.

Trong 7 tháng qua, 3 đột phá chiến lược, "bộ tứ trụ cột" và các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong 7 tháng có trên 174 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, với tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 93,7% so với cùng kỳ và gần 536,2 nghìn hộ kinh doanh thành lập mới, tăng 165%. Việt Nam xếp thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI thế giới năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Trong tháng 7, các cấp, ngành đã thăm hỏi, tặng quà người có công, thương, bệnh binh với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng và tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; Đội tuyển bóng đá U23 lần thứ 3 liên tiếp giành vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tập trung phòng, chống, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai. Trong đó, ngay sau đợt mưa lũ tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp xuống địa bàn và chỉ đạo kịp thời bố trí 550 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 269.000 nhà tạm, nhà dột nát, đạt khoảng 98% kế hoạch, hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở đối với người có công trước ngày 27/7/2025.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ phân tích tình hình và cho rằng mục tiêu tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép, nhất là trong điều hành tỷ giá, lãi suất; lạm phát chịu áp lực; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; việc tích hợp, liên thông, đồng bộ các quy hoạch chưa như mong muốn; thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi diễn biến khó lường; do thiên tai, dịch bệnh, đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn khó khăn.

Đặc biệt, phiên họp đánh giá, tình hình vận hành của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã thông suốt, trơn tru.

Tuy nhiên, tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công còn khó khăn; việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong sắp xếp, tổ chức bộ máy còn chậm.

Các địa phương cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là trong việc triển khai 28 Nghị định, 57 Thông tư với trên 2.700 nhiệm vụ phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, bảo đảm thông suốt trong thực hiện, không bị gián đoạn công việc tại địa phương.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh cả nước bước vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ứng phó với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, nhất là thuốc giả, thực phẩm bẩn…, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành với sự đổi mới, quyết liệt hơn, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tình hình thực tiễn để thích ứng linh hoạt, kịp thời; xác định các trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực. Trong số đó, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trơn tru, thông suốt, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, kiến tạo; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực; các dự án kết cấu hạ tầng được thúc đẩy, khả năng cao hoàn thành mục tiêu phát triển 3.000km đường cao tốc vào cuối năm, đặc biệt vượt mục tiêu xây dựng 1.000km đường ven biển; đầu tư đạt kết quả tích cực, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 43,9% kế hoạch; thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua; tình hình doanh nghiệp khởi sắc.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại 34 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, địa phương nỗ lực, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội trong 7 tháng, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế, thách thức, nhất là trong chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh; các động lực tăng trưởng; thiên tai, dịch bệnh, nạn hàng giả; thể chế, pháp luật; thị trường bất động sản, thị trường vàng; triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ rõ các nguyên nhân của cả thành tựu và hạn chế, cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, trong khi đó mục tiêu tăng trưởng đặt ra là phải đạt 8,3-8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo.

Cho rằng để đạt được mục tiêu đề ra cần phải nỗ lực vượt bậc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, thông suốt, đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, trong đó có việc rà soát, có chính sách hỗ trợ cán bộ điều chuyển gặp khó khăn về nhà ở; nắm chắc tình hình cả thế giới và trong nước để có phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong số đó, phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phù hợp với diễn biến của tình hình; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý; tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt 100% kế hoạch, đưa 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế; xây dựng trình Chính phủ dự thảo về chủ động, linh hoạt thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải rà soát, có công cụ để kiểm tra, đánh giá, thấy rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết thuộc “bộ tứ trụ cột”, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là lương thực, thực phẩm và xăng dầu, năng lượng, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở trường, lớp học đảm bảo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới, cũng như tăng cường cán bộ y tế và cơ sở vật chất cho y tế ở cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành liên quan hoàn thành thêm một bước các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa trong thời gian tới; rà soát, chuẩn bị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Lưu ý chuẩn bị và tổ chức thật tốt chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên phạm vi cả nước, cũng như chuẩn bị cho triển lãm thành tựu “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” đặc biệt tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh, cũng như các hoạt động văn hóa khác nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục “cuộc chiến” ngăn chặn, đầy lùi tiến tới chấm dứt buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là liên quan thuốc và thực phẩm; tiếp tục kiểm soát, thúc đẩy phát triển lành mạnh các thị trường bất động sản, vàng, chứng khoán; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là tại các dự án tồn đọng liên quan đất đai, điện; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam, dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Nhấn mạnh việc phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công khai triển khai chính sách ưu tiên về visa…, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó một cách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả./.

Thủ tướng: Phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 Thủ tướng nhấn mạnh năm 2025 đã bước sang tháng thứ 8, thời gian trôi rất nhanh, trong khi công việc rất nhiều, đòi hỏi cao, do đó phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.