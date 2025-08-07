Kiểm tra việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tại Vĩnh Long

Chiều 7/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế các công trình xây dựng và tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2; dự án khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở Sơn Đông (phường Sơn Đông) và tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Túc.

Trên công trường cầu Rạch Miễu 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp,” “vượt nắng, thắng mưa,” thi công ngày đêm để hoàn thành vượt tiến độ.

Dự án hoàn thành không chỉ là niềm mơ ước của nhân dân 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền nối liền 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp trên Quốc lộ 60 được khởi công vào cuối tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công trình cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 99,55% giá trị hợp đồng. Khối lượng thi công một số hạng mục chính dự án đã hoàn thành như: Phần đường cơ bản hoàn thành thi công; đang hoàn thiện hệ thống lắp đặt biển báo an toàn giao thông; phần cầu đã hoàn thành thi công 6/6 cầu.

Ở gói thầu XL-02 do Trung Nam Group thi công đã thực hiện chất lượng vượt tiến độ 4 tháng, góp phần quan trọng đưa công trình vượt tiến độ thời gian.

Dự kiến, ngày 12/8 sẽ họp thông qua Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu dự án; ngày 19/8 sẽ tiến hành bàn giao và khánh thành đưa vào khai thác, vượt hơn 5 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại dự án khu nhà ở xã hội Sơn Đông, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thị sát, thăm hỏi và tặng quà một số hộ dân đã vào ở. Dự án có diện tích 0,52 ha, tổng số 240 căn, tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng gồm 2 chung cư CC1 và CC2.

Chung cư CC1 xây dựng từ năm 2020 đến nay đã hoàn thành gồm 95 căn nhà ở xã hội. Sở Xây dựng đã kiểm tra, có ý kiến thống nhất đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư CC1 là 73 trường hợp.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay đã có 46 hộ gia đình vào ở. Chung cư CC2 đã ép xong phần cọc móng.

Kiểm tra tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Túc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, kiểm tra các quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời trao đổi, lắng nghe ý kiến từ cán bộ, công chức cũng như người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị chính quyền xã Phú Túc cần báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân để có sự hỗ trợ kịp thời từ cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương, không để tồn đọng hồ sơ không giải quyết trong thời gian dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho hộ dân tại khu nhà ở xã hội phường Sơn Đông. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm nguyên tắc liên thông, công khai, minh bạch và hiệu quả; trong đó phải lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm hết việc chứ không hết giờ.

Xã Phú Túc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Châu Thành, xã Phú Túc, xã Tân Thạch và xã Tường Đa. Sau sáp nhập, xã Phú Túc có diện tích tự nhiên 63,14 km2, dân số 62.073 người.

Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc đã ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, trong quá trình hoạt động luôn tuân thủ theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của xã là hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công bước đầu vẫn còn vướng mắc do các phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công và phần mềm tác nghiệp trên lĩnh vực (hộ tịch, đất đai...) chưa ổn định và thông suốt. Từ đó dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đôi lúc còn chậm.

Lãnh đạo xã Phú Túc kiến nghị Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sớm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuyên môn ở từng lĩnh vực như tài chính, nông nghiệp, môi trường, tư pháp, đầu tư, quản lý đất đai...; góp phần nâng cao hiệu quả công việc của cấp xã trong thời gian tới./.

