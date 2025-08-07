Tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Bảng giá đất có phải điều chỉnh?

Liên quan đến quy định về bảng giá đất, đại diện Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đối với trường hợp các địa phương đang thực hiện xây dựng bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, nay thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất để kịp thời công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định pháp luật.

Thông tin cụ thể, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Phát triển quỹ đất (Cục Quản lý Đất đai) cho biết đối với việc áp dụng bảng giá đất hiện hành theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai năm 2024 thì bảng giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Trường hợp cần thiết ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Cũng theo bà Phương, bảng giá đất xây dựng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 được xây dựng theo khu vực, vị trí.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thay đổi tên gọi địa giới hành chính mà không làm thay đổi vị trí của thửa đất. Do đó, trường hợp giá đất tại vị trí, khu vực khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không thay đổi thì không ảnh hưởng đến mức giá đất trong bảng giá đất.

Ngoài ra, theo Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2025, trường hợp "nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp" thì văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó cho đến khi hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

Như vậy, bảng giá đất của các ủy ban nhân dân cấp tỉnh được nhập tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó. Trường hợp cần thiết điều chỉnh tên gọi các tuyến đường, khu vực hoặc điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp các địa phương đang thực hiện xây dựng bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, nay thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh của đơn vị hành chính mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất để kịp thời công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, liên quan đến hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, đại diện Cục Quản lý Đất đai cho rằng các địa phương cần quan tâm việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó có việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử nhằm giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính./.

Sổ tay hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là tài liệu để các địa phương tham khảo trong quá trình quản lý đất đai.

