Những mầm xanh giữa Trường Sa - "năng lượng" canh giữ biển trời Tổ quốc

Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi bốn bề là biển cả, sóng gió quanh năm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người lính hải quân không chỉ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, mà còn gieo vào từng tấc đất, từng thùng xốp, từng luống cát mặn những mầm xanh của sự sống. Những vườn rau, những hàng cây không chỉ làm dịu mát đảo nhỏ giữa trùng khơi mà còn là nguồn động lực tinh thần, là “hậu phương tại chỗ” vững vàng cho những người lính nơi đây.

Ở Trường Sa, thiên nhiên luôn thử thách sức người. Cái nắng như đổ lửa vào mùa khô, những cơn mưa rát rạt, gió bão quật mạnh, và đặc biệt là nền đất nhiễm mặn khiến việc trồng cây, trồng rau trở thành thách thức. Nhưng khó khăn ấy không làm chùn bước người lính.

Đằng sau câu nói ấy là bao mồ hôi, công sức. Người lính tự mình dựng giàn, ươm giống, chắt chiu từng giọt nước ngọt để tưới rau. Mỗi thùng xốp rau xanh mọc lên là kết quả của sự bền bỉ, kiên trì, và tình yêu đối với mảnh đất đầu sóng.

Những vườn rau xanh mướt trên đảo, kết quả của bàn tay cần mẫn và ý chí vượt khó của người lính Trường Sa. (Ảnh: Hương Sơn/Vietnam+)

Với nhiều người ở đất liền, một bữa cơm có rau muống luộc hay đĩa cà chua chín đỏ là điều bình thường. Nhưng với lính đảo, đó là niềm vui giản dị mà lớn lao. Những luống rau xanh mát giúp bữa cơm thêm phần tươi mới, cân bằng dinh dưỡng sau những giờ canh gác căng thẳng.

Rau xanh trên đảo vì thế không chỉ nuôi dưỡng sức khỏe bộ đội, mà còn trở thành cầu nối nghĩa quân dân, gắn kết ngư dân với lực lượng hải quân. Mỗi bó rau, mỗi quả bí được trao đi đều thấm đẫm tình đồng bào, tình đồng chí giữa trùng khơi.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, từng luống rau xanh trên đảo như mang trong mình một câu chuyện riêng, vừa bình dị vừa thiêng liêng. Những năm qua, việc trồng rau không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ cải thiện bữa ăn hằng ngày, mà còn chia sẻ cùng ngư dân bám biển và các đoàn công tác mỗi khi ghé thăm đảo. Mỗi giọt mồ hôi thấm xuống đất, mỗi hạt mầm gieo vào cát đều là minh chứng cho ý chí kiên cường vượt khó.

Không chỉ nuôi quân, vườn rau còn sẻ chia với bà con ngư dân bám biển dài ngày. (Ảnh: Hương Sơn/Vietnam+)

Để có được những vườn rau xanh tốt như hôm nay, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ ra không ít công sức. Từ việc chọn hạt giống, vun đất, chắn gió, cho đến khi thu hoạch đều phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Các vườn rau được xây dựng kiên cố, chống gió biển và hơi mặn; nhiều nơi còn đầu tư mái che, nhà kính, nhà màng để có thể trồng rau quanh năm. Nhờ vậy, đảo xa giữa trùng khơi vẫn luôn có màu xanh hiện hữu - màu xanh của sự sống và niềm hy vọng.

Công việc chăm sóc rau trên đảo cũng là một nghệ thuật bền bỉ, tỉ mỉ. Buổi sáng, cán bộ, chiến sĩ tưới nước để rửa trôi lớp muối biển bám trên lá. Buổi chiều, họ tưới đẫm hơn, bảo đảm cho cây đủ nước phát triển. Nguồn nước hiếm hoi ấy được tận dụng từ nước sinh hoạt hằng ngày, từng giọt đều quý như vàng. Để rau phát triển tốt, ngoài phân bón hữu cơ từ đất liền, các chiến sĩ còn tận dụng cây, cỏ trên đảo, ủ thành phân xanh, vừa cải tạo đất, vừa nâng cao chất lượng rau.

Giữa nắng gió khắc nghiệt, vườn rau được chăm chút như những “đứa con tinh thần” của lính đảo. (Ảnh: Hương Sơn/Vietnam+)

Không dừng lại ở việc bảo đảm dinh dưỡng, màu xanh của những vườn rau còn mang lại sức sống mới cho đảo, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Trồng các loại rau chất lượng cao, kết hợp giàn trồng củ, quả, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động đa dạng hóa nguồn thực phẩm phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt. Những vườn rau xanh mướt ấy không chỉ tiếp thêm sinh lực cho mỗi bữa cơm, mà còn là biểu tượng của sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm khắc phục khó khăn.

Từ đó, công tác trồng rau xanh đã góp phần quan trọng xây dựng các đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp; tạo điểm tựa tinh thần vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để duy trì những vườn rau, người lính Trường Sa nhận được sự tiếp sức từ đất liền. Nguồn giống rau, củ, quả được đơn vị hỗ trợ và các đoàn công tác mang ra trong những chuyến thăm. Mỗi túi hạt giống, mỗi chậu cây con không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự gửi gắm yêu thương từ hậu phương, là lời nhắn nhủ: “Đất liền luôn hướng về Trường Sa.”

Có đoàn công tác mang ra cây bàng vuông, cây phong ba - loài cây biểu tượng của sức sống bền bỉ nơi đảo xa. Có đoàn lại mang theo những giống rau mới, để người lính có thêm lựa chọn trồng trọt. Tất cả đều cùng nhau góp phần tạo nên một Trường Sa xanh - một “ốc đảo” sự sống giữa biển khơi.

Hoa bàng vuông – biểu tượng sức sống kiên cường của Trường Sa, được mang ra từ đất liền như một lời nhắn nhủ yêu thương: "Đất liền luôn hướng về Trường Sa". (Ảnh: Hương Sơn/Vietnam+)

Trồng rau để có thực phẩm, trồng cây để thêm bóng mát – nhưng với lính đảo, trồng cây còn là cách khẳng định sự sống, khẳng định chủ quyền. Mỗi gốc bàng vuông, phong ba vươn lên là một minh chứng: con người hiện diện, cuộc sống hiện diện nơi biển đảo thiêng liêng.

Những tán cây xanh mướt cũng giúp làm dịu đi cái oi ả, chống xói mòn, giảm bụi mặn, giữ lại hơi nước. Chúng mang đến bóng râm cho sân đảo, để những buổi nghỉ trưa, chiến sĩ có thể ngồi dưới gốc cây, nghe tiếng sóng vỗ và thấy lòng bình yên.

Cây xanh trên đảo không chỉ che bóng mát, chống bụi mặn mà còn là lá chắn tinh thần cho người lính Trường Sa. (Ảnh: Hương Sơn/Vietnam+)

Trồng cây ở Trường Sa không chỉ đơn thuần là việc tạo thêm thực phẩm hay bóng mát. Đó còn là biểu tượng cho sự kiên cường, ý chí bám trụ, niềm tin vững bền của người lính đảo.

Những mầm xanh lớn lên từng ngày, giống như tình yêu Tổ quốc trong tim người chiến sĩ luôn bền chặt. Mỗi khi nhìn thấy vườn rau tươi tốt, chiến sĩ như được tiếp thêm năng lượng, để càng vững vàng hơn trên hành trình canh giữ biển trời.

Từ những luống rau xanh, tán cây rợp bóng đến nụ cười lính đảo – tất cả hòa quyện thành một Trường Sa xanh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.