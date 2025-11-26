Bão số 15: Tiếp tục xây dựng phương án giảm chuyến, ngừng tàu

Trước diễn biến bão số 15 trên Biển Đông, ngày 26/11, Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp đường sắt kích hoạt nhiều phương án ứng phó khi xảy ra thiên tai; trong đó, điều chỉnh kế hoạch khai thác, chạy tàu để giảm số lượng các chuyến tàu chạy qua hoặc dừng đỗ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Công ty cổ phần Đường sắt, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt xây dựng phương án bảo quản hàng hóa, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do mưa lũ gây ra.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra các công trình, các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn do mưa, lũ gây ra và gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước...

Các cơ quan, đơn vị này cũng chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa, lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình khi bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ khi có sự cố xảy ra; cần đặc biệt chú ý các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng lưu ý các tổ chức, doanh nghiệp đường sắt khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ trong thời gian vừa qua (đặc biệt trên địa bàn phụ trách của các công ty cổ phần đường sắt: Nghĩa Bình, Phú Khánh).

Trước đó, tối 25/11, tuyến đường sắt Bắc - Nam vừa thông tuyến sau hơn 1 tuần bị gián đoạn vận tải do ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5 km/giờ để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15 km/giờ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ, mặc dù đã thông tuyến đường sắt nhưng hiện vẫn cần hạn chế lưu lượng tàu chạy qua các điểm xung yếu để ngành đường sắt tiếp tục gia cố nền đường, hạ tầng. Sau đó nâng dần tốc độ tàu, khôi phục vận tốc chạy tàu bình thường trên toàn tuyến.

Dự kiến các đoàn tàu sẽ chạy bình thường từ ngày 28/11. Trong ngày 26 - 27/11, Công ty Vận tải Đường sắt tiếp tục điều chỉnh lịch chạy tàu phù hợp với tình trạng hạ tầng trong giai đoạn khắc phục./.

