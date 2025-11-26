Thế giới

Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt tại miền Nam

Thái Lan ban bố khẩn cấp tại Songkhla vì lũ lụt nghiêm trọng, lập trung tâm chỉ huy ứng phó mưa lớn gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng 2,2 triệu người.

Nguyễn Hằng
Ngập lụt do mưa lớn tại quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 25/11/2025. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do lũ lụt nghiêm trọng tàn phá khu vực miền Nam nước này.

Chính phủ Thái Lan cũng lập một Trung tâm chỉ huy chuyên trách nhằm phối hợp công tác cứu hộ, cứu nạn để đối phó với đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng tại Thái Lan. Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến 9 tỉnh ở miền Nam, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến khoảng 2,2 triệu người.

Cục Khí tượng nước này cảnh báo gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp với cường độ mạnh đang bao phủ miền Nam Thái Lan và Malaysia, tiếp tục gây mưa lớn và làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ lụt tại các vùng núi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #lũ lụt #tình trạng khẩn cấp Thái Lan
