Lũ lụt tàn phá Thái Lan, Việt Nam và đe dọa Malaysia

Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán do những trận lũ lụt nghiêm trọng quét qua Thái Lan và Việt Nam, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều cộng đồng bị cô lập.

Giới khí tượng và chuyên gia khí hậu cảnh báo tình trạng mưa lớn sẽ còn trầm trọng hơn do tác động kép của hiện tượng La Niña và xu hướng nóng lên dài hạn của bầu khí quyển.

Quy mô ngập lụt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á cho thấy sự kết hợp tai hại giữa các đợt gió mùa tăng cường và hệ thống quản lý lũ còn mong manh, khiến nhiều thị trấn và thành phố - từ miền Nam Thái Lan đến dải duyên hải miền Trung Việt Nam - bị nhấn chìm trong nước lũ.

Malaysia cũng đang chuẩn bị ứng phó khi thời tiết cực đoan có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam.

Thái Lan chìm trong biển nước

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Kể từ ngày 19/11, nhiều khu vực rộng lớn tại miền Trung và miền Nam Thái Lan tiếp tục bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông dâng cao và buộc chính quyền phải xả lũ từ các hồ chứa.

Thành phố Hat Yai - trung tâm du lịch lớn của tỉnh Songkhla - đã được đặt trong tình trạng thảm họa và giới chức cảnh báo mực nước tại đây vẫn chưa đạt đỉnh.

Theo truyền thông Thái Lan, những ngày qua, hàng chục nghìn người đã phải sơ tán; nhiều tuyến đường bộ, đường sắt bị chia cắt; nhiều khu vực mất điện do cột điện bị dòng nước cuốn đổ. Nhiều gia đình vẫn không thể liên lạc với người thân mắc kẹt trong cảnh mất điện, thiếu lương thực suốt gần một tuần.

Tối 24/11, khi mực nước tiếp tục dâng cao, Thống đốc tỉnh Songkhla đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân quận Hat Yai - khu vực có hàng trăm nghìn dân sinh sống. Quân đội đã điều thuyền đáy phẳng để giải cứu những người mắc kẹt trên mái nhà, một số trường hợp đã bị cô lập gần 24 giờ.

Ở khu vực giáp biên giới Thái Lan - Malaysia, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lũ quét cuốn trôi nhà cửa ở tỉnh Yala; tại tỉnh Pattani, nước lũ dâng ngập tới nóc nhà, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa trẻ em, người già và người khuyết tật đến nơi an toàn.

Giới khí tượng Thái Lan cho biết hiện tượng La Niña - vốn gây mưa nhiều hơn mức trung bình tại Đông Nam Á - là nguyên nhân chính khiến mùa mưa năm nay trở nên khắc nghiệt. Một số huyện ở miền Trung Thái Lan đã sống trong cảnh ngập lụt kéo dài suốt hơn bốn tháng vì các hồ chứa buộc phải xả nước để bảo vệ thủ đô Bangkok, khiến nhiều công trình cổ tại tỉnh Ayutthaya gần như bị nhấn chìm.

Miền Trung Việt Nam tiếp tục oằn mình vì lũ

Mưa lũ miền Trung-Tây Nguyên, ước tính thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng. (Nguồn: TTXVN)

Tại Việt Nam, miền Trung -vừa gánh chịu hai cơn bão liên tiếp hồi tháng 10/2025 - tiếp tục bị tàn phá bởi đợt lũ mới, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 280 người thiệt mạng do thiên tai; thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,4 tỷ USD.

Mặc dù mỗi năm đều chuẩn bị cho mùa mưa bão, nhưng các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến lượng mưa lớn hơn, bão mạnh hơn và chi phí khắc phục hậu quả tăng nhanh đến mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang và Hội An tiếp tục rơi vào cảnh “lũ chồng lũ.” Người dân và doanh nghiệp đang phải dọn dẹp các lớp bùn đất phủ kín nhà cửa và cơ sở kinh doanh.

Mùa du lịch thấp điểm càng thêm ảm đạm khi du khách e ngại đến những khu vực ngập nặng hoặc phải hạn chế đi lại vì mưa lớn kéo dài.

Malaysia chuẩn bị bước vào mùa lũ

Mưa lớn gây ngập lụt tại bang Johor, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Malaysia cũng đang bước vào mùa lũ thường niên. Tính đến đầu tuần này, hơn 14.000 người tại 9 bang đã được sơ tán do mưa lớn gây sạt lở đất và ngập sâu hàng nghìn ngôi nhà.

Bang Kelantan - tiếp giáp Thái Lan - chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 9.700 người phải tìm nơi trú ẩn tạm thời.

Một số chuyến bay tới sân bay Sultan Ismail Petra ở Kota Baru đã phải chuyển hướng vì thời tiết xấu. Các video trên mạng xã hội cho thấy nước lũ dâng cao trên đường băng và các tuyến đường dẫn vào sân bay.

Cơ quan khí tượng Malaysia dự báo mưa giông và mưa rất lớn sẽ kéo dài đến ngày 26/11, đặc biệt tại các huyện phía Bắc của Kelantan và bang Perlis - khu vực giáp biên giới Thái Lan.

Ở phía Nam, bang Selangor - trung tâm kinh tế công nghiệp của Malaysia - cũng ghi nhận ngập lụt, khiến giao thông tắc nghẽn trên các tuyến cao tốc quan trọng phục vụ xuất khẩu.

Malaysia vẫn đang khắc phục thiệt hại hơn 930 triệu ringgit (tương đương 224 triệu USD) từ đợt lũ lịch sử cuối năm 2024, khiến 6 người thiệt mạng và khoảng 150.000 người phải sơ tán.

Thế giới tăng cam kết khí hậu, nhưng lo ngại vẫn còn

Quang cảnh Hội nghị COP30 tại Belem, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Brazil, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) - với sự vắng mặt của Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi các cam kết khí hậu toàn cầu - đã thống nhất tăng gấp ba nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo việc chưa đạt được thỏa thuận cụ thể về giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trưởng Cơ quan khí hậu Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang “thua trong cuộc chiến ngăn chặn thảm họa khí hậu”./.

