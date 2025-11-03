Quy định chặt chẽ để “chống thiên tai là vì trăm họ”

Trong Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2/11/2025 về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân các địa phương cũng như của các lực lượng quân đội, công an, trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua với phương châm "bốn tại chỗ" và tinh thần "tương thân tương ái," "tình dân tộc, nghĩa đồng bào."

Như chúng ta đã biết vào những ngày cuối tháng 10/2025, đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ gây thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Theo Công điện số 206, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị lũ lụt.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã trực tiếp chỉ đạo sát sao, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ để cùng với nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất, giảm thiểu khó khăn sau thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh… và người đứng đầu các bộ, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo, tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân.

Trước đó, để hiện thực hóa nhanh chóng các chủ trương, chính sách “vì trăm họ” của Đảng và Nhà nước, cụ thể là để công cuộc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại có hiệu quả hơn, theo Quyết định số 1585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/7/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ra đời trên cơ sở của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn trước đây.

Phương châm hành động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là: "Chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất."

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kể hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự, bảo đảm cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Phó Trưởng Ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các lãnh đạo các bộ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam…

Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 23/8/2025, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh gồm Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực…

Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã gồm Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Phó Trưởng ban Thường trực…

Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh là tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin về các sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định ban bố, quyết định bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa…

Từ năm 2021, theo Quy định số 01/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, việc đánh giá mức độ hiệu quả về lĩnh vực này đến năm 2025 phải dựa vào những tiêu chí cụ thể.

Mục tiêu của việc làm này là xác định chỉ số phòng, chống thiên tai để theo dõi, đánh giá, một các thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai hàng năm của cấp tỉnh.

Đây cũng là cách để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy, Văn phòng thường trực trong các giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả bằng định lượng thông qua điểm số; trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai hàng năm giữa các tỉnh, thành phố.

Thông qua chỉ số phòng, chống thiên tai, cơ quan có trách nhiệm sẽ xác định rõ được điểm mạnh, điểm yếu trong việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, giúp cho các tỉnh, thành phố có điều chỉnh cần thiết về nội dung, giải pháp trong triển khai công tác phòng, chống thiên tai hàng năm.

Bộ Chỉ số được cấu trúc thành 4 nhóm với 24 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần, tổng điểm là 100 điểm, cụ thể: tổ chức, nhiệm vụ gồm 15 điểm tối đa; phòng ngừa thiên tai - 45 điểm; ứng phó thiên tai - 20 điểm; khắc phục hậu quả thiên tai - 20 điểm.

Nếu tỉnh, thành phố nào đạt hơn 80% bộ tiêu chí thì được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; ở mức từ 50-80% thì được đánh giá là đạt nhưng cần hoàn thiện để sẵn sàng trong các tình huống thiên tai; ở mức dưới 50% là không đạt yêu cầu và cần bổ sung, hoàn thiện các nội dung.

Nước lũ dâng cao trên sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Để được Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là Trưởng ban của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đánh giá cao và biểu dương trong đợt phòng, chống, khắc phục hậu quả của các cơn bão số 10 và 11 của năm 2025 thì các địa phương đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phải xông xáo, quyết đoán, có những giải pháp hiệu quả để hỗ trợ người dân trên địa bàn. Việc đánh giá dựa vào các tiêu chí cụ thể đã ban hành, không phải là nhận xét chung chung.

Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bí thư cấp ủy cấp tỉnh đều không là người địa phương.

Tiếp đó, Kết luận số 201-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 31/10/2025 nêu rõ: Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất trí tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Việc bố trí người đứng đầu về mặt Đảng cũng như về chính quyền ở tỉnh, thành phố không phải là người địa phương là nhằm ngăn ngừa tình trạng cát cứ, cục bộ, tránh cho cán bộ rơi vào thế phải lựa chọn giữa “tình thân” với tính khách quan của công việc.

Trong một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn là phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ, người lãnh đạo phải ở tâm thế là cán bộ của Đảng, phải vì “trăm họ” chứ không phải “ngày lo cho họ nội, tối lo cho họ ngoại.”

Luận điệu cho rằng vì không phải là người địa phương nên cán bộ đầu tỉnh mới “đủng đỉnh,” “không xót dân,” "không quan tâm đến dân" hẳn là suy nghĩ của những thế lực hoặc là nhắm mắt nói càn, hoặc là mang thành kiến nặng nề đến mức hằn học, không phân biệt được phải trái./.

