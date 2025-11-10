5 “điểm cộng”- nền bản lĩnh của người lãnh đạo thời kỳ mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14 với yêu cầu 5 “điểm cộng” khi lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đang được cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Nhiều ý kiến đồng tình, đây chính là tiêu chí rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ lãnh đạo - chỉ huy, đặt trách nhiệm chính trị, đạo đức và sức cống hiến lên hàng đầu.

Cho biết đọc rất kỹ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14, đặc biệt là yêu cầu về 5 “điểm cộng”, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, giảng viên Khoa Luật, Trường Lao động và Xã hội nêu ý kiến: Đó là các yêu cầu đối với nhân sự cấp cao của đất nước như phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập; có khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đặc biệt tâm đắc với “điểm cộng” đầu tiên mà Tổng Bí thư nêu ra là tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ tự chủ của đất nước, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương cho rằng đây là một đòi hỏi rất cụ thể và xác đáng. Bởi lẽ, nhà lãnh đạo quốc gia phải là người có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước. Yêu cầu này càng phù hợp với bối cảnh hiện nay khi Đảng ta đã đưa vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cụm từ “tự chủ chiến lược.”

Chỉ khi nhà lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn chiến lược thì đất nước chúng ta mới có thể tự chủ chiến lược, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương nhấn mạnh.

Theo phân tích của ông Nguyễn Duy Phương, trong điều kiện hội nhập sâu rộng, những thách thức an ninh phi truyền thống, biến động kinh tế và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, thì tầm nhìn chiến lược không chỉ là khả năng nhìn xa, mà còn là năng lực giữ vững độc lập, tự chủ trong mọi hoàn cảnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một nhà lãnh đạo phải biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, chủ động dự báo, nắm bắt xu thế và dẫn dắt đất nước đi đúng hướng. Tư duy chiến lược ấy từng được chứng minh qua các giai đoạn lịch sử, từ đường lối đổi mới đến chính sách hội nhập quốc tế, đã luôn mang lại thế và lực mới cho dân tộc.

“Trong truyền thống Đảng ta, công tác cán bộ luôn được coi là then chốt của then chốt. Lựa chọn đúng người, trao đúng việc, đặt đúng chỗ là yêu cầu cốt lõi để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng. Các tiêu chí mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Hội nghị Trung ương 14 là hệ tiêu chí mới, thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới,” Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương khẳng định.

Chia sẻ về yêu cầu nhân sự phải có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo, Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương cho rằng đây là sự nhấn mạnh đến yếu tố bản lĩnh. Trong công việc lãnh đạo, áp lực luôn đi cùng trách nhiệm. Sức bền không chỉ là thể lực, mà còn là độ dẻo dai của tinh thần, sự kiên định trước khó khăn, lắng nghe phê bình, sức đề kháng trước cám dỗ. Một cán bộ không đủ sức khỏe, thiếu ý chí sẽ khó theo kịp nhịp độ công việc, khó đảm đương trọng trách trong môi trường chính trị năng động, khắt khe.

“Sức bền ấy chính là biểu hiện cụ thể của bản lĩnh nhà lãnh đạo đất nước,” Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương nêu ý kiến.

Đồng tình với tiêu chí 5 “điểm cộng” trong lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn) lại tâm đắc với tiêu chí người cán bộ cấp chiến lược là phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia.

“Tiêu chí đó gợi nhắc phẩm chất người Tư lệnh trong mọi lĩnh vực. Đó không chỉ là năng lực tổ chức, điều hành, mà còn là khả năng truyền cảm hứng, tạo đồng thuận, quyết đoán trong hành động. Một cán bộ cấp chiến lược là phải biết điều phối sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, nắm chắc tình hình, đưa ra quyết sách kịp thời, đúng đắn, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Trong thực tiễn, tinh thần “chủ động, linh hoạt, quyết đoán” là yếu tố giúp Việt Nam vượt qua nhiều thử thách,” Thượng tá Nguyễn Văn Hậu chia sẻ suy nghĩ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng một trong 5 yêu cầu mà Tổng Bí thư đưa ra đối với nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV về uy tín, liêm chính là “không mới song lại ở tầm cao hơn hẳn so với trước” khi uy tín chính trị, liêm chính phải ở mức biểu tượng để mọi người noi theo. Đây cũng chính là yêu cầu căn cốt về đạo đức, danh dự của người cán bộ.

Trong quân đội, uy tín là sức mạnh, là mệnh lệnh không lời. Trong Đảng, uy tín là “vốn liếng chính trị” của mỗi người. Uy tín được hình thành từ sự gương mẫu, sự cống hiến và sự nhất quán giữa lời nói với hành động.

Một cán bộ không liêm chính, không giữ mình thì không thể giữ được niềm tin của nhân dân. Vì thế, rèn luyện phẩm chất, kiên định lập trường, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm đó chính là biểu hiện của uy tín chính trị. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên liêm chính, hết lòng vì dân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành hình mẫu về đạo đức công vụ.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

“Tôi rất tán thành quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu nhân sự nhiệm kỳ này có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được. Đây chính là sự thể hiện tinh thần hành động, chống bệnh hình thức, nói không với tư duy nhiệm kỳ. Trong quân đội, một mệnh lệnh chỉ có ý nghĩa khi được thực thi chính xác và hiệu quả. Trong Đảng, nghị quyết chỉ có giá trị khi được đưa vào cuộc sống, đem lại chuyển biến cụ thể, làm cho dân tin, dân theo,” Thượng tá Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, cán bộ lãnh đạo phải biết biến tầm nhìn thành kế hoạch, biến chủ trương thành hành động, biến lời hứa thành kết quả cụ thể. Những công trình trọng điểm quốc gia, những vùng kinh tế chiến lược, hay những chính sách an sinh xã hội hiệu quả đều là minh chứng cho năng lực tổ chức, triển khai của người cán bộ có tâm, có tầm.

“5 điểm cộng này chính là định hướng lâu dài cho công tác cán bộ để đất nước chúng ta xây dựng và có đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Mỗi “điểm cộng” là một yếu tố hết sức quan trọng tạo nên bản lĩnh chính trị của người cán bộ, là tấm gương để cấp dưới noi theo, để nhân dân tin tưởng”, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu khẳng định./.

