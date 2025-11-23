Công tác ứng phó, cứu trợ mưa lũ ở miền Trung được triển khai đồng bộ, quyết liệt

Vào lúc 7h ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2h cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đầu cầu trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20/11 từ Algeria.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.

Chủ trì ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Cùng dự có 4 Phó Thủ tướng: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Hồ Quốc Dũng ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại đầu cầu Tây Ninh.

Cùng dự còn có các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và các địa phương. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương… Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Trong số đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hoà; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu WHO kịp thời, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23/11/2025, thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hoà 150 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ đồng; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn.

Nhấn mạnh "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan liên quan, để khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương; giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại một số khu vực ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Thực hiện phân công của Bộ Chính trị, ngày 22/11/2025, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.

Cũng trong ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành 7 công điện; 2 lần chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ nước ngoài để chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ.

Quân đội, Công an điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp dân ứng phó

Bộ Quốc phòng: Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Quốc phòng đã ban hành 12 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra.

Bộ Quốc phòng thành lập 6 Đoàn công tác chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Người dân xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2 nhận hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn Không quân 917. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sỹ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Bộ Công an: Cũng tại cuộc họp khẩn, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an địa phương trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó với lũ, lụt với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng - huy động 121.548 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 52.925 đơn vị vật tư, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đều đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để hỗ trợ Nhân dân tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, duy trì nghiêm chế độ trực, triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và tài sản, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bộ ngành cùng vào cuộc với trách nhiệm cao

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.

Gạo cứu trợ được vận chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Tài chính đã đề xuất cấp 1.310 tỷ đồng cho 4 tỉnh (Đắk Lắk 380 tỷ, Gia Lai 480 tỷ, Khánh Hòa 250 tỷ, Lâm Đồng 200 tỷ); đồng thời xuất cấp lượng lớn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ, gồm: Khánh Hòa 2.000 tấn, Đắk Lắk 3.759 tấn, Gia Lai 2.000 tấn.

Cùng với đó là các loại vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khác (xuồng cao tốc, phao và áo phao cứu sinh, bè nhẹ, máy phát điện, máy bơm nước…) được xuất cấp kịp thời để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ. Đồng thời chỉ đạo y tế địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, bao gồm trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung nạn nhân và phối hợp với lực lượng tại chỗ để tiếp cận các khu dân cư ngập sâu, chia cắt.

Bộ cũng yêu cầu triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ, tuyên truyền xử lý nước sinh hoạt và an toàn thực phẩm, đồng thời chuẩn bị lực lượng chi viện để ổn định khám chữa bệnh và hỗ trợ y tế kịp thời tại các vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thành lập Đoàn công tác trực tiếp có mặt tại các địa phương để chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến sáng nay ngày 23/11/2025, vẫn còn 12 vị trí tắc đường, ngập nước. Các đơn vị của ngành đang nỗ lực khắc phục, để có thể thông tuyến sớm nhất có thể.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện còn đang tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng ngày 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.

Nhiều tỉnh, thành phố hỏa tốc các hoạt động cứu trợ, đưa người vào hỗ trợ vùng mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn "đầu tàu" kinh tế cả nước gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh đã lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Trực tiếp Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác thăm Khánh Hòa, trao hỗ trợ 50 tỷ đồng, huy động 50 bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ. Cùng với đó là hàng chục tấn hàng hóa, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chuyển đến người dân.

Người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk nhận hàng cứu trợ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung, Tây Nguyên. Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ bước đầu tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng; sẽ tiếp tục cùng tỉnh Gia Lai thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống ngay sau khi lũ rút. Hà Nội cũng trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quảng Ninh cũng họp khẩn, thống nhất chi 50 tỷ đồng khẩn trương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Ngành y tế Quảng Ninh được giao chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chi viện khi nước rút, đồng thời các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt với Lâm Đồng để cập nhật tình hình, xác định thêm các gói hỗ trợ tiếp theo cho sát thực, hiệu quả.

Thành phố Hải Phòng triển khai hai đợt chi viện cho Đắk Lắk. Đợt đầu gồm 40 tỷ đồng, 21 y bác sỹ, 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng các loại thuốc phục vụ xử lý sau mưa lũ. Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Sau khi đoàn công tác báo cáo tình hình, thành phố sẽ phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội phát động ủng hộ đồng bào Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với đó, ngày 21/11/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt vận động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ", kêu gọi đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay góp sức để đồng bào ta sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ngày 22/11/2025, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Song song đó, tại hai đầu đất nước, những chuyến xe xuyên đêm cũng hối hả lăn bánh, mang theo đồ ăn, thức uống, chăn màn, quần áo, thuốc men.

Trong hai ngày cuối tuần, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ hoạt động hết công suất. Nhiều lúc điểm tập kết gần như quá tải nên có người mang đồ đến ủng hộ ở lại giúp luôn. Ai cũng muốn góp chút gì đó cho bà con miền Trung ruột thịt lúc này.

Bên cạnh những thùng hàng cứu trợ, người dân còn đính kèm những lời nhắn, lời chúc tới đồng bào ở tâm lũ miền Trung: "Con từ TP HCM, con có xem trên tivi và báo đài, con thấy mọi người đang bị bão lũ rất nhiều. Con cầu mong tất cả mọi người an toàn và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này", lời nhắn của bé Rom My, 8 tuổi. Hay "Con tên là Bảo Quyên, con ở quận 1. Con gửi đến mọi người sự bình an và sức khỏe. Mong mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc", lời nhắn nhủ của bé Bảo Quyên, 8 tuổi…

Có thể khẳng định, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại một lần nữa trở thành điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn này./.

