Ngành du lịch Thái Lan triển khai ứng phó khẩn cấp sau lũ quét

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã phát động chiến dịch ứng phó khẩn cấp sau khi lũ quét bất ngờ xảy ra tại huyện Hat Yai thuộc tỉnh biên giới Songkhla ở miền Nam nước này, khiến hàng chục khách sạn bị cô lập, hàng trăm du khách và người đi đường bị mắc kẹt tại nơi lưu trú cũng như tại sân bay.

Ngày 23/11, Bí thư thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Natthriya Thaweevong đã ban hành quyết định yêu cầu tất cả các nhân viên của các sở du lịch khu vực phải phối hợp trong các nỗ lực cứu trợ.

Theo bà, điều cần thiết nhất hiện nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để đảm bảo đưa các thiết bị cứu hộ thiết yếu như xe tải hạng nặng và thuyền đáy phẳng đến những nơi có lũ để sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Hiện các nhóm cứu trợ đang phối hợp cung cấp nước uống, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.

Để quản lý cuộc khủng hoảng đang leo thang, Bộ Du lịch và Thể thao hợp tác với thành phố Hat Yai thành lập Trung tâm chỉ huy hỗ trợ du lịch để xử lý những yêu cầu khẩn cấp từ các khách sạn đang bị nước lũ cô lập.

Trung tâm sẽ xử lý mọi thông tin và điều phối các yêu cầu hỗ trợ, đồng thời có đội ngũ nhân viên túc trực 24/24 để tiếp nhận các yêu cầu.

Bà Natthriya Thaweevong khẳng định an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu và “sẽ huy động mọi nguồn lực cũng như phối hợp với mọi cơ quan để đảm bảo không ai bị bỏ lại trong tình hình nguy cấp hiện nay.”./.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày đã lên tới 595mm khiến một số khu vực quá tải và lũ lụt nhanh chóng tràn vào các cộng đồng, hiện nhà chức trách đang chuẩn bị sơ tán dân để đảm bảo an toàn.