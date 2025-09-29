Thái Lan huy động cứu trợ khẩn cấp sau bão Bualoi, ghi nhận 7 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (DDPM) của Thái Lan đang đẩy nhanh công tác cứu trợ tại 17 tỉnh vẫn còn bị ngập lụt do bão Bualoi, đồng thời cảnh báo mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 30/9.

Tính đến 6h00 sáng 29/9, có 17 tỉnh của Thái Lan xảy ra lũ lụt, ảnh hưởng đến 269.351 người thuộc 82.222 hộ gia đình, với 7 trường hợp tử vong được xác nhận.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), tính đến 10 giờ sáng, bão Bualoi đã đi qua tỉnh Bolikhamsai của Lào, di chuyển vào miền Bắc Myanmar trước khi suy yếu dần.

Tuy nhiên, TMD dự báo sẽ có mưa to đến rất to trong các ngày 29-30/9, đặc biệt là ở các khu vực chân đồi gần đường thủy, vùng trũng thấp và các khu vực đã bị ngập lụt, bao phủ các khu vực phía Bắc, Đông Bắc, Trung và Nam Thái Lan.

Thông qua Trung tâm Cảnh báo thiên tai quốc gia, DDPM đã gửi cảnh báo phát sóng di động đến các khu vực có nguy cơ, khuyến cáo người dân cảnh giác, chuẩn bị sơ tán và di chuyển người, gia súc và tài sản đến nơi an toàn.

Cơ quan này đã huy động các trung tâm khu vực với các đội cứu trợ thiên tai, máy móc và vật tư thiết yếu bao gồm bộ dụng cụ gia đình, thực phẩm, nước uống, thuốc men, thuyền đáy bằng, bếp ăn di động, xe sản xuất nước, máy bơm nước công suất lớn và thiết bị đẩy nước để giảm bớt khủng hoảng, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục theo dõi và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ phục hồi ngay lập tức.

Trong khi đó, Trung tâm Vận hành nước thông minh thuộc Cục Thủy lợi Hoàng gia báo cáo rằng ảnh hưởng kết hợp của bão Bualoi và rãnh gió mùa mạnh lên, trải dài trên khắp khu vực hạ lưu miền Bắc, thượng lưu miền Trung và vùng Đông Bắc của Thái Lan, cùng với gió mùa Tây Nam mạnh lên trên Biển Andaman, Thái Lan và Vịnh Thái Lan, đang gây ra mưa lớn đến rất lớn ở nhiều khu vực.

Những khu vực được dự báo có lượng mưa lớn nhất là vùng Bắc Bộ, Đông Bắc, Đông và bờ biển phía Tây Nam Thái Lan. Chính quyền kêu gọi người dân cảnh giác và theo dõi sát sao các thông tin cập nhật chính thức.

Để đáp ứng lượng nước đổ về bổ sung từ cơn bão, Cục Thủy lợi Hoàng gia, phối hợp với Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) và các cơ quan khác, đang dần tăng lượng nước xả từ 4 đập chính là Sirikit, Bhumibol, Ubolratana và Pa Sak Jolasid.

Cục Thủy lợi Hoàng gia cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ các cộng đồng hạ lưu cho đến khi mực nước trở lại bình thường.

Các biện pháp bao gồm lắp đặt máy bơm nước, triển khai máy móc, khai thông đường thủy và điều chỉnh kế hoạch quản lý cho phù hợp với điều kiện, nhằm mục đích giảm thiểu tác động đến người dân.

Trong khi đó tại Myanmar, giới chức địa phương cho biết lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn đã khiến 6 người thiệt mạng ở khu vực Magway, miền Trung nước này.

Theo Sở Cứu hỏa thị trấn Natmauk, lũ xảy ra tại làng Meizalipin sau khi mực nước suối dâng cao trong 2 ngày cuối tuần khiến 2 ngôi nhà bị cuốn trôi. Một gia đình 6 người trong một căn nhà đã thiệt mạng, trong khi ngôi nhà còn lại bị phá hủy nhưng không ghi nhận thương vong.

Đến sáng 29/9, mực nước đã rút dần. Chính quyền địa phương cho biết đây là lần đầu tiên khu vực Natmauk chứng kiến trận lũ nghiêm trọng như vậy./.

Bão Bualoi gây thiệt hại nặng tại Philippines Bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề ở Philippines, gây ngập lụt, mất tích và thiệt mạng, dự kiến đổ bộ miền Trung Việt Nam ngày 28/9.