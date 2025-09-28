Liên tiếp đón bão khiến Philippines thiệt hại hàng chục triệu USD

Bộ Nông nghiệp Philippines ngày 28/9 thông báo bão Mitag và siêu bão Ragasa đổ bộ trong tháng này đã gây thiệt hại tới 1,38 tỷ peso (khoảng 24 triệu USD) cho ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Nam Á này.

Trong thông báo, bộ trên nêu rõ con số thiệt hại trên cho thấy tác động kết hợp của hai cơn bão và gió mùa Tây Nam tại 9 khu vực trên cả nước. Gần 55.560 nông dân và lao động nông nghiệp bị ảnh hưởng, với hơn 47.700 ha đất canh tác bị hư hại.

Theo ước tính ban đầu, sản lượng nông nghiệp mất mát do bão là gần 110.000 tấn, gồm lúa, ngô, các loại cây trồng có giá trị cao cùng với gia cầm và gia súc.

Con số này chưa tính đến thiệt hại đối với nông nghiệp do cơn bão Bualoi vừa quét qua nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm ở miền Trung Philippines trong những ngày gần đây.

Theo Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, ba cơn bão Mitag, Ragasa và Bualoi đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và 14 người mất tích.

Hơn 738.000 hộ gia đình, tương đương 2,79 triệu người, đã bị ảnh hưởng trên toàn quốc do mưa lớn kéo dài, lũ lụt và sạt lở đất./.

