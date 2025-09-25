Trung Quốc: Quảng Tây tạm dừng nhiều hoạt động để ứng phó cơn bão Ragasa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, đến sáng 25/9, bão Ragasa - cơn bão thứ 18 trong năm nay tại Trung Quốc, đã suy yếu từ áp thấp nhiệt đới mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 5 giờ sáng ngày 25/9, tâm bão nằm trên vùng biển ngoài khơi, cách thành phố Bắc Hải, Quảng Tây khoảng 25 km về phía Đông Đông Nam. Tốc độ gió mạnh nhất gần tâm bão là cấp 9 (23 m/giây), áp suất trung tâm thấp nhất là 990 hPa.

Theo dự báo, bão Ragasa sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, hướng vào bờ biển phía Bắc Việt Nam và sẽ đổ bộ vào bờ biển phía Bắc Việt Nam vào chiều hoặc tối ngày 25/9, sau đó chuyển hướng Tây Nam và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ ngày 24-27/9, sẽ có gió mạnh, mưa lớn và thời tiết đối lưu khắc nghiệt ở Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây.

Nhằm đối phó với ảnh hưởng của bão Ragasa và đảm bảo an toàn cho hành khách, Từ 0 giờ 00 ngày 25/9 đến 0 giờ 00 ngày 26/9, công ty Đường sắt ven biển thuộc Cục Nam Ninh, Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc sẽ tạm dừng tất cả các chuyến tàu trên tuyến Nam Ninh-Bắc Hải, tuyến Khâm Châu-Phòng Thành Cảng và Phòng Thành Cảng-Đông Hưng.

Ngành đường sắt đã thiết lập kênh chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ lụt, khí tượng, thủy lợi địa phương, phát hành bản tin động thái bão 2 giờ một lần để theo dõi những thay đổi về lượng mưa và tình trạng nước theo thời gian thực, đồng thời xây dựng tuyến phòng thủ an toàn phối hợp “đường sắt + địa phương."

Trong khi đó, ngày 25/9, Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây đã ban hành thông báo, do ảnh hưởng của bão Ragasa, thành phố sẽ có mưa to và gió mạnh. Hiện tại, thành phố đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống bão (mức thứ 3 trong tháng 4 cấp).

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bão, đồng thời cân nhắc đến việc giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống cơ bản của người dân, cấp cứu y tế... và giảm thiểu thiệt hại do việc ngừng hoạt động và sản xuất của doanh nghiệp, sau khi tham vấn và phân tích, thành phố đã quyết định triển khai các biện pháp phòng chống bão theo phân loại.

Trong ngày 25/9, toàn thành phố sẽ thực hiện dừng học và dừng tham quan du lịch. Đối với sản xuất, ngoại trừ các đơn vị và nhân viên chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai và hỗ trợ hoạt động đô thị (cung cấp nước, điện, khí đốt, thông tin liên lạc...), tất cả các hoạt động có rủi ro cao như xây dựng ngoài trời và hoạt động trên cao đều tạm dừng hoạt động.

Về vận giao thông vận tải, từ 2 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày 25/9, các phương tiện giao thông công cộng (bao gồm cả vận tải hành khách chia sẻ) và vận tải hành khách đường dài cần điều chỉnh hoạt động theo tình hình mưa gió thực tế; tạm dừng dịch vụ vận chuyển hàng ăn nhanh, giao hàng nhanh khi cần thiết; trừ các phương tiện phục vụ ứng phó khẩn cấp, cứu trợ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, an ninh đô thị, các phương tiện khác hạn chế tối đa việc di chuyển.

Những cơ sở không thiết yếu như địa điểm văn hóa, giải trí sẽ tạm ngừng hoạt động; những nơi đảm bảo sinh kế cho người dân như chợ nông sản, trung tâm mua sắm, siêu thị, trạm xăng cần sắp xếp lại giờ hoạt động, tránh thời điểm xảy ra mưa bão./.

Bão Ragasa mang theo gió dữ dội và mưa lớn đã đổ bộ vào Trung Quốc đại lục Cơ quan khí tượng cho biết cơn bão đổ bộ vào khu vực đảo Hải Lăng, gần thành phố Dương Giang, lúc 17 giờ ngày 24/9 (giờ địa phương), với sức gió tối đa gần tâm bão 145 km/h.