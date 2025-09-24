Bão Ragasa mang theo gió dữ dội và mưa lớn đã đổ bộ vào Trung Quốc đại lục

Chiều 24/9, bão Ragasa mang theo gió dữ dội, mưa lớn và sóng mạnh đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực khác.

Tại thành phố Dương Giang, nơi bão đổ bộ, truyền thông ghi nhận nhiều biển quảng cáo bị gió giật rách, cây cối đổ và các mảnh vỡ bay khắp nơi.

Cơ quan khí tượng cho biết cơn bão đổ bộ vào khu vực đảo Hải Lăng, gần thành phố Dương Giang, lúc 17 giờ (giờ địa phương), với sức gió tối đa gần tâm bão 145 km/h.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết tính đến tối 23/9 đã sơ tán hơn 2,16 triệu người khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời yêu cầu trường học, doanh nghiệp tại ít nhất 10 thành phố tạm ngừng hoạt động.

Cùng ngày, giới chức Trung Quốc đã phân bổ 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Ragasa gây ra.

Khoản kinh phí này do Bộ Tài chính và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cấp, sẽ được sử dụng để hỗ trợ các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến trong việc sơ tán người dân, loại bỏ nguy cơ, kiểm tra rủi ro thiên tai thứ cấp và tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Hồ chắn bị vỡ do siêu bão Ragasa khiến nước lũ ồ ạt tràn vào khu dân cư và cuốn phăng xe cộ tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 23/9. (Ảnh: Focus Taiwan/TTXVN)

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), thương vong do ảnh hưởng siêu bão vẫn tiếp tục tăng.

Tính đến 16 giờ ngày 24/9, chính quyền địa phương cho biết lũ quét do một hồ chắn bị vỡ vì mưa lớn từ Ragasa đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, số người bị thương tăng lên 32 trong khi 17 người còn mất tích. Chính quyền đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và người bị thương.

Hồ chắn này bị vỡ chiều 23/9 tại huyện Hoa Liên, miền Đông Đài Loan. Lũ quét sau đó đã rút dần. Phần lớn nạn nhân được ghi nhận ở thị trấn Quang Phục.

Tính đến trưa 24/9, hơn 5.000 người đã được sơ tán khỏi các thị trấn Quang Phục, Vạn Vinh, Phượng Lâm và một số khu vực khác ở Hoa Liên.

Chính quyền đã dựng khoảng 20 điểm tạm trú, hiện đang là nơi trú ẩn của hơn 700 người.

Trước đó, Ragasa đã quét qua Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nơi cơ quan khí tượng xếp đây là cơn bão mạnh nhất trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Chính quyền ghi nhận ít nhất 90 người bị thương, hơn 860 người phải lánh nạn tại 50 điểm trú ẩn khẩn cấp. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, dịch vụ đường sắt tạm ngừng, cây xanh và nhiều công trình hư hại.

Tại Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), nhiều khu vực trũng thấp bị ngập, một số nơi bị cắt điện để phòng ngừa.

Trước khi tấn công Trung Quốc, Ragasa cũng gây ngập lụt ở Philippines, làm ít nhất 8 người thiệt mạng./.

