Đường đi của bão Ragasa: Dự báo từ 13h ngày 24/9 đến 13h ngày 26/9

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h; từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm.

Hồi 13h ngày 24/9/2025, tâm bão ở khoảng 21,5°N; 112,6°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Mưa lớn và cảnh báo lũ: Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Từ 25-27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ: Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ đạt mức BĐ2-BĐ3; Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi. Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ./.