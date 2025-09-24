Bão Ragasa vẫn duy trì tốc độ và sức gió, cách Móng Cái khoảng 570km

Cập nhật về bão số 9 - bão Ragasa, từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn ở cấp siêu bão, bão số 9 vẫn duy trì tốc độ và sức gió.

Cụ thể, hồi 10 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 25/9, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió cấp 10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 26/9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp Tây, tốc độ khoảng 20km/h; trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có sức gió dưới cấp 6. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; ven biển phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Tầu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ./.

