Sân bay Hong Kong dự kiến xử lý hơn 1.000 chuyến bay ngay sau bão Ragasa

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bão Ragasa đang dần di chuyển ra khỏi Hong Kong (Trung Quốc), Cơ quan Khí tượng Hong Kong đã hạ cảnh báo với bão Ragasa xuống cấp 8 vào lúc 13 giờ 20 (giờ địa phương) và sẽ duy trì cấp độ này đến trước 20 giờ ngày 24/9.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cho biết vì lý do an toàn, sẽ không có chuyến bay nào cất cánh hoặc hạ cánh trước nửa đêm nay, nhưng sẽ có khoảng 20 chuyến bay đến Hong Kong từ nửa đêm đến sáng ngày 25/9.

Các hãng hàng không sẽ khôi phục các chuyến bay bình thường từ 6 giờ sáng 25/9, với cả ba đường băng hoạt động hoàn toàn.

Sân bay dự kiến sẽ xử lý hơn 1.000 chuyến bay trong suốt cả ngày, trở lại hoạt động bình thường.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong cũng cho biết từ 18 giờ ngày 23/9 đến ngày 24/9, hơn 1.000 chuyến bay đã hủy, ảnh hưởng đến khoảng 140.000 hành khách. Dự kiến hoạt động bình thường sẽ mất khoảng hai ngày để khôi phục.

Cơ quan này đang liên hệ với Tập đoàn tàu điện (MTR) để bổ sung thêm một chuyến trước chuyến tàu Airport Express đầu tiên vào sáng 25/9.

Sân bay cũng đang liên hệ với các công ty taxi và xe buýt để cung cấp dịch vụ cho hành khách đồng thời đảm bảo an toàn giao thông.

Hệ thống điều phối taxi điện tử của sân bay sẽ tiếp tục hoạt động để hành khách mua vé bằng máy bán vé hoặc ứng dụng di động để xếp hàng đón taxi.

Theo Cơ quan quản lý sân bay, ngay cả khi bão Ragasa giảm xuống cấp 3, gió mạnh vẫn sẽ tiếp tục và gió ngang sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay. Vì lý do an toàn, sẽ không có chuyến bay nào được lên lịch trước nửa đêm 24/9.

Cathay Pacific dự kiến sẽ dần nối lại hoạt động bay từ 6 giờ ngày 25/9 và đang sắp xếp để một số máy bay tạm thời đậu tại các sân bay khác quay trở lại Hong Kong.

Do số lượng lớn các chuyến bay bị hủy, dự kiến sẽ mất vài ngày để sắp xếp lại tuyến bay cho hành khách một cách có trật tự.

Báo Liên hợp buổi sáng ngày 24/9 dẫn dữ liệu theo dõi từ Flightradar24, một trang web dịch vụ theo dõi chuyến bay toàn cầu, cho biết trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào Hong Kong, khoảng 80% máy bay của bốn hãng hàng không lớn tại Hong Kong đã được chuyển đến các sân bay khác ở Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Campuchia, châu Âu, Australia...

Sân bay quốc tế Hong Kong là một trong những sân bay vận chuyển hàng hóa bận rộn nhất thế giới và là sân bay bận rộn thứ 9 về lưu lượng hành khách quốc tế. Sân bay đã hủy tất cả các chuyến bay trong 36 giờ kể từ tối 23/9./.

Sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Ragasa: Hong Kong tê liệt, Đài Loan thương vong tăng Siêu bão Ragasa đã khiến ít nhất 14 người chết, 18 người bị thương và hơn 120 người mất tích tại Đài Loan; gây mưa gió dữ dội ở Trung Quốc, buộc Hong Kong và Macau nâng cảnh báo bão lên cấp 10.