Sáng ngày 24/9, tâm siêu bão số 9 (Ragasa) ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía đông.

Bản tin 60s ngày 24/9/2025 gồm những nội dung sau:

Siêu bão Ragasa suy yếu xuống cấp 15-16, đổ bộ vào Quảng Ninh khi nào?

Công an cảnh báo chiêu trò dùng nghệ sĩ quảng cáo đánh bạc trá hình.

Khởi tố 3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước cổng bệnh viện ở Lào Cai.

Lĩnh án 18 năm tù, đàn em Mr Pips khai nhận những gì?

Một thợ lặn tử vong sau sự cố giảm áp khi lặn biển ở Quảng Trị.

Bị chặn đường ở New York, Tổng thống Pháp gọi điện cho ông Trump.

Lũ từ hồ núi tràn bờ, 14 người thiệt mạng tại Đài Loan trong siêu bão Ragasa.

Tổng thống Trump bất ngờ nhận định Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ./.