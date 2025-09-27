Bão Bualoi gây thiệt hại nặng tại Philippines

Giới chức Philippines thông báo, tính đến sáng 27/9, đã có 11 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Bualoi. Hiện bão đang tiến thẳng về phía Việt Nam.



Bão Bualoi quét qua các đảo nhỏ ở miền Trung Philippines hôm 26/9, gây ngập lụt trên diện rộng và khiến nhiều cây cối, cột điện đổ nghiêng ngả, làm tốc mái nhà, đồng thời khiến khoảng 400.000 người phải sơ tán khẩn cấp.

Đảo nhỏ Biliran là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 8 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Người dân đã bắt đầu trở về nhà sau khi bão qua và thời tiết dần cải thiện.



Văn phòng phòng vệ dân sự tại Manila xác nhận có thêm 3 trường hợp thiệt mạng tại các đảo lân cận Masbate và Ticao, trong đó có 2 người do bị cây đổ và tường đổ đè lên. Ngoài ra, trên toàn khu vực miền Trung Philippines vẫn đang còn 14 người mất tích, hơn 200.000 người trú ẩn trong các trung tâm sơ tán dọc theo hành trình của cơn bão.



Về hướng di chuyển, Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết bão Bualoi đang quét qua khu vực Biển Đông với cường độ mạnh, đạt tốc độ gió 120 km/h. Dự báo, cơn bão sẽ đổ bộ ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam vào chiều 28/9.



Trong bối cảnh các cơn bão ngày càng có xu hướng mạnh lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, Philippines - quốc gia trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm - đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại, đặc biệt tại các khu vực dễ bị thiên tai và đông dân cư sinh sống trong cảnh nghèo đói.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi người dân nước này đang phản đối mạnh mẽ vụ bê bối liên quan đến các dự án "ma" về kiểm soát lũ lụt, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngân sách của người nộp thuế.

Đã có hàng nghìn người xuống đường biểu tình ôn hòa trong ngày 21/9 nhằm phản đối các dự án này, nhưng cũng đã xảy ra một số vụ bạo lực như đốt xe cảnh sát hay phá vỡ cửa sổ tại trụ sở cảnh sát./.

