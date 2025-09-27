Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 10 ở mức cao nhất

Để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 173 ngày 26/9 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão số 10.

Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Để chủ động ứng phó bão số 10, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống./.