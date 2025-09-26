Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó bão số 10

Ngày 26/9, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 05/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão số 10.

Hiện nay, bão số 10 đã đi vào biển Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh khoảng 35km/giờ (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, là khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ trong thời gian vừa qua.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt, từ sớm, từ xa để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đối với tuyến biển, các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 11,5-17,0N; phía Đông kinh tuyến 112,0E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các tỉnh, thành phố triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển; căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực trên đất liền: Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Các tỉnh, thành phố tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua; khẩn trương rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ.”

Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm vào thời gian bão đổ bộ; khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, các địa phương kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du; sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia giao cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bão Bualoi càn quét Philippines khiến 4 người thiệt mạng Trong bối cảnh bão tiếp tục càn quét Philippines sau khi đổ bộ vào đất liền từ ngày 25/9, có số người thiệt mạng do bão Bualoi (tức bão số 10 ở Việt Nam) đã tăng lên 4 người.