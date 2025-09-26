Bão Bualoi càn quét Philippines khiến 4 người thiệt mạng

Ngày 26/9, Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này cho biết có số người thiệt mạng do bão Bualoi (tức bão số 10 ở Việt Nam) đã tăng lên 4 người, trong bối cảnh bão tiếp tục càn quét quốc gia Đông Nam Á này sau khi đổ bộ vào đất liền từ ngày 25/9.

Ngoài ra vẫn còn 5 ngư dân tại tỉnh Eastern Samar mất tích sau khi đi đánh cá từ tuần trước.

Theo Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa), bão đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 35 km/h, sức gió tối đa 110 km/h và gió giật tới 135 km/h.

Cơ quan Quản lý giảm nhẹ và Phòng chống thảm họa quốc gia Philippines ngày 26/9 cho biết, trong những tuần gần đây, tổng cộng 14 người thiệt mạng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với 3 cơn bão liên tiếp, bao gồm Ragasa và Bualoi.

Hơn 300.000 hộ gia đình, tương đương hơn 1,2 triệu người, chịu tác động trực tiếp. Bão Bualoi dự kiến rời vùng giám sát của Philippines vào chiều 27/9.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Lào ngày 26/9 đã phát đi cảnh báo khi bão nhiệt đới Bualoi tiến gần, dự kiến gây mưa lớn và làm tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở trên khắp các vùng trên cả nước.

Theo Cục Khí tượng-Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, bão Bualoi sẽ ảnh hưởng từ ngày 28-30/9.

Dự kiến, bão Bualoi sẽ di chuyển qua nhiều khu vực của Lào, mang theo mưa giông nhẹ đến vừa, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to và gió mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cảnh giác, chuẩn bị ứng phó với nhiều ngày mưa lớn liên tục có thể gây nguy hiểm./.

