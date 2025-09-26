Bão Bualoi đổ bộ vào Biển Đông tối nay: 70% sẽ đi vào khu vực Bắc Trung Bộ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, dự kiến tối 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (gấp đôi so với cơn bão thông thường) và có khả năng tiếp tục gia tăng cường độ do ít gặp yếu tố bất lợi trên đường đi.

Trước diễn biến phức tạp của bão, chiều 22/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó trong những ngày tới.

Nhiều tỉnh sẽ có mưa rất lớn

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ kinh Đông; trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ bão cấp 11, giật trên cấp 15. Bão di chuyển nhanh khoảng 30km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 27/9, bão di chuyển khoảng 35 km/giờ, đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ kinh Đông, sức gió cấp 11-12, giật cấp 15. Rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa).

Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn Từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đến 13 giờ ngày 28/9, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão di chuyển 25-30 km/giờ; rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi Thanh Hoá-Quảng Ngãi.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 29/9, bão tiếp tục di chuyển với tốc độ 25-30 km/giờ. Rủi ro thiên tai do bão được dự báo cấp 3, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và giữa Biển Đông, Hoàng Sa, vùng biển Thanh Hoá-Quảng Ngãi, Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu).

Cảnh báo trong khoảng 72 - 96 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 25 - 30 km. Cường độ bão suy yếu dần.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.



“Với tốc tốc độ di chuyển trung bình 30km/giờ, đây là tốc độ nhanh gấp đôi các cơn bão khác. Ngoài ra, cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang, thậm chí mạnh hơn bão số 5,” ông Khiêm nói.

Theo dự báo, khả năng bão Bualoi sau khi đổ vào Biển Đông vào tối nay, 26/9, sẽ đi vào vùng biển khu vực Bắc Trung Bộ với xác suất khoảng 70%. Với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, dự báo từ ngày 28-30/9, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng lưu ý việc các khu vực trên xảy ra mưa lớn còn phụ thuộc vào hướng di chuyển trong ngày 28-30/9 do tác động của hệ thống cao cận nhiệt đới chi phối. Trong trường hợp đúng như kịch bản dự báo trên, mưa có thể mở rộng sang khu vực Thượng Lào.

Về tình hình mưa lũ, sạt lở, với kịch bản bão nêu trên, các sông ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị có thể sẽ xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ có thể mức mức biến động 1-2, có nơi trên biến động 3.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Trước diễn biến trên, ông Phạm Đức Luận - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh bão Bualoi (bão số 10) là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, nên công tác chỉ đạo, ứng phó phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Vì thế, công tác ứng phó tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh thiên tai xảy ra liên tiếp, kéo dài, nguy cơ cao tác động đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên biển và đất liền.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Với tinh thần đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Đối với khu vực ven biển và trên đất liền, các địa phương cần chỉ đạo tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Cùng với đó, các địa phương chủ động tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp buộc phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ;” tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ.

Các địa phương sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó./.

