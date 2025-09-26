Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn

Thông tin về bão Bualoi, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h

Hồi 1 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Đến 1 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h và di chuyển vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 ngày 28/9, vị trí bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h có khả năng mạnh lên. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 11 giờ ngày 28/9, vị trí bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông với sức gió cấp mạnh 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km/h, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của bão, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất 60mm trong 3 giờ.

Từ chiều 27/9 mưa lớn trên khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đêm 25/9 và sáng sớm 26/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/9 đến 3 giờ ngày 26/9 cục bộ có nơi trên 80mm như: trạm Vĩnh Tú (Quảng Trị) 12,.2mm, trạm Quan Tượng Đài (thành phố Huế) 185,6mm, trạm Hồ Thái Xuân (thành phố Đà Nẵng) 83,6mm,...

Từ 21 giờ ngày 25/9 đến 3 giờ ngày 26/9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị và thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to như Quất Đông (Quảng Ninh) 67,8mm; Xuân Trạch (Quảng Trị) 85,8mm; Hồ chứa nước Phú Bài (Thành phố Huế) 79,8mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ninh, Quảng Trị và thành phố Huế

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ 40 phút đến 9 giờ 40 phút ngày 26/9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị và thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Đường Hoa, Hải Ninh, Hải Sơn, Hoành Mô, Móng Cái 3, Quảng Đức, Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh); Phong Nha; Bến Quan, Bố Trạch, Đồng Lê, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Kim Điền, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị);Bình Điền, Hương An, Kim Long, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài (thành phố Huế). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Sóng to, gió mạnh trên nhiều vùng biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 10.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 26/9, vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Cần Thơ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/9:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to,trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông Dự báo, đến 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.