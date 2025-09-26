Dự báo ngày 29/9, bão Bualoi sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Nhận định về diễn biến bão Bualoi, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm dự báo, ngày 29/9, bão Bualoi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

lúc 9 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão 12,3 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khoảng 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường), hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28/9, với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo, bão sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ ngày 28-30/9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Huế có mưa rất lớn./.

Bão Bualoi mạnh cấp 11, giật cấp 14 và có xu hướng mạnh lên Dự báo, đến 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên.