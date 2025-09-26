Bão số 10 hình thành và đang di chuyển vào biển Đông

Vào lúc 1 giờ sáng 26/9, vị trí tâm bão Bualoi nằm trên khu vực miền Trung Philippines; dự báo đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi sáng 26/9, tại các khu vực trong nội thành Hà Nội như Phường Cửa Nam hay Phường Hồng Hà, thời tiết vẫn tạnh ráo, không mưa.

Về cơn bão mới nhất có tên quốc tế Bualoi, vào lúc 1 giờ sáng 26/9, vị trí tâm bão nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Dự báo, đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h. Trong vòng 72 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc 20-25 km/h, cường độ suy yếu dần.

Từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông Bắc & Giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn Từ sáng sớm 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.