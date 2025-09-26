Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân bảo vệ nhà cửa trước bão

Mỗi gia đình hãy bảo vệ ngôi nhà của mình để giảm thiểu thiệt hại sau mỗi cơn bão. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết theo bản tin dự báo lúc 7 giờ sáng nay (26/9), bão Bualoi đang ở khu vực miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30-35 km/giờ.

Dự kiến tối và đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông, hướng về đất liền nước ta. Thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế có mưa rất lớn.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (nhanh gấp đôi so với tốc độ thông thường của các cơn bão) và có khả năng tiếp tục gia tăng cường độ do ít gặp yếu tố bất lợi trên đường đi.

Đáng chú ý, bão Bualoi có thể gây ảnh hưởng lớn đến tàu thuyền trên biển, người dân tại khu vực chịu tác động trực tiếp, đồng thời hoàn lưu rộng có khả năng gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong bối cảnh cơn bão số 9 vừa kết thúc, người dân dễ chủ quan, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, việc quan trọng là thường xuyên cập nhật thông tin từ nguồn chính thống; phổ biến kỹ năng ứng phó với bão, hướng dẫn tàu thuyền trên biển để cộng đồng chủ động ứng phó.

Diễn biến bão Bualoi. (Nguồn: Cục Khí tượng thủy văn)

Theo đó, người dân nên chủ động chặt tỉa cây xanh cạnh nhà; chủ động gia cố nhà cửa đề phòng bão làm tốc mái, đổ nhà bằng cách: Cài chặt các then, chốt cửa bằng đòn tre hoặc gỗ đề phòng gió giật, gió lùa làm bung cửa, vỡ kính; dán cửa kính bằng băng dính bản rộng để giảm thiểu vỡ kính; bịt các ô cửa, khe hở giữa đỉnh tường và mái nhà, các lỗ thông gió quanh nhà (đặc biệt với các nhà cấp bốn lâu năm) bằng tấm gỗ dán, tấm tôn.

Cùng với đó, người dân giảm thiểu tốc mái ngói bằng bao cát, túi nước; gắn các viên ngói và xây bờ nóc, xây con chạch mái bằng vữa, ximăng, cát. Đối với các nhà có độ dốc mái lớn, người dân nên dùng các bao cát đóng lỏng có trọng lượng từ 15-20kg, nối với nhau bằng dây giằng chữ A vắt qua mái nhà…

Với nhà mái tôn, fibroximang, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân chủ động giảm thiểu tốc mái bằng thanh nẹp, dùng thép, gỗ đặt cách nhau khoảng 1,5-2m tại các mép chồng lên tấm lợp; đục lỗ tại các đỉnh mũi tấm lợp, dùng thép phi 20mm buộc thanh nẹp vào thanh xà, sau đó dùng ximăng hoặc keo để bịt lỗ trên tấm lợp…

“Không tốn nhiều thời gian, không mất nhiều công sức, mỗi gia đình hãy bảo vệ ngôi nhà của mình bằng các cách trên, để giảm thiểu thiệt hại sau mỗi cơn bão,” đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh./.

