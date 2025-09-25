Những việc nên làm và chủ động phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào đất liền

Những việc nên và không nên làm trước khi bão đổ bộ. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai)

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hồi 9 giờ hôm nay, 25/9, vị trí tâm bão (bão số 9) ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong khoảng 3 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Trước diễn biến trên của bão, trong sáng nay, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai đã cập nhật thông tin khuyến cáo mỗi người dân, từng hộ gia đình tuyệt đối không chờ đợi bão đến mới hành động; thay vào đó hãy chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra.

Theo đó, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin mới nhất về bão, áp thấp nhiệt đới qua tivi, điện thoại, loa phát thanh của địa phương, người có trách nhiệm cảnh báo…

Đặc biệt, người dân không nên ra ngoài khi mưa to, gió lớn. Từng gia đình nên phân công thành viên trong nhà chuẩn bị chống bão, lưu các số điện thoại khẩn cấp, cất giữ giấy tờ, tài liệu quan trọng trong túi không thấm nước.

Người dân lưu ý chủ động kiểm tra, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cành cây xung quanh nhà, phòng tránh cây đổ gãy; gia cố lồng bè nuôi trồng hải sản, chủ động thu hoạch sớm nông sản, hải sản theo khuyến cáo của chính quyền.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết trong tối thiểu 3 ngày và được đóng gói cẩn thận mang theo bao gồm lương khô, nước uống, thực phẩm ăn liền.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ cần chuẩn bị sữa, đồ ăn dặm, dụng cụ pha sữa cho trẻ em. Mỗi gia đình cũng cần chuẩn bị đồ dùng sơ cứu như bông, băng, thuốc sát trùng, dầu gió, thuốc chữa các bệnh thông thường như: Tiêu chảy, hạ sốt, cảm cúm, đau mắt, thuốc theo chỉ thị của bác sỹ cho người già, người bị bệnh mãn tính.

Ngoài ra, người dân chuẩn bị thuốc khử trùng, làm sạch nguồn nước, chuẩn bị áo phao, điện thoại di động, đèn pin, pin dự phòng của các vật dụng, luôn chú ý sạc pin đầy đủ cho các thiết bị; đồng thời tuyệt đối tuân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng khi có các cảnh báo tiếp theo./.

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão Ragasa VNPT đã triển khai công tác rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, hạ tải trọng cột anten có nguy cơ mất an toàn, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng sẵn sàng ứng cứu thông tin trong các tình huống.