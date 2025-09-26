“Bão số 9 và số 10 liên tiếp đổ vào đất liền là tình huống đặc biệt nguy hiểm”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh việc bão số 9 và bão số 10 (sau khi bão Bualoi đi vào khu vực biển Đông trong tối nay, 26/9) liên tiếp đổ vào nước ta là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan trước bão số 10, nhất là tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, đến nay hậu quả vẫn chưa khắc phục xong.

Càng vào gần bờ, bão càng mạnh

Chia sẻ tại cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó với bão Bualoi, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vào chiều 26/9, ông Hiệp nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi so với bình thường và hiện chưa có yếu tố nào cho thấy có thể làm suy giảm cường độ.

“Cơn bão này càng vào gần bờ càng mạnh, khác với bão số 9 là càng vào gần bờ càng yếu đi. Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió có thể kéo dài từ Ninh Bình - Hà Tĩnh. Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp thường gây thiệt hại lớn. Tôi lo nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 suy yếu rất nhanh,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.

Do vậy, ông Hiệp nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được vì thấy tác động của bão số 9 không lớn mà chủ quan, nhất là tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, đến nay hậu quả vẫn chưa khắc phục xong. Với tình hình thực tế hiện nay, khi bão ập đến, nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn.

Cũng theo ông Hiệp, do bão số 10 di chuyển nhanh nên mọi hoạt động ứng phó trên tuyến biển phải được triển khai khẩn trương hơn. Ông nhấn mạnh việc kêu gọi tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm cần được thực hiện gấp, không nhất thiết phải đưa hết tàu vào bờ, song các địa phương phải ban hành lệnh cấm biển sớm hơn, thậm chí trước 48 giờ khi bão dự kiến đổ bộ.

Dự báo ngày 29/9, bão Bualoi sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

“Thời gian cấm biển phải tính sớm hơn vì bão di chuyển nhanh và vùng ảnh hưởng rộng. Rà soát kĩ các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên bờ, trên biển. Nhất là các hoạt động du lịch trong vùng ảnh hưởng. Các hoạt động di dân trước 21 giờ ngày 28/9. Nghiên cứu cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ vào bờ,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Ngoài ra, dự báo tác động của bão số 10 có thể sẽ gây ra “đa thiên tai” với gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất. Vì vậy, ông Hiệp yêu cầu các phương án di dời dân cư ra khỏi vùng nguy cơ phải được xây dựng với kịch bản tương xứng với cường độ mạnh và tính chất nguy hiểm của bão.

Bên cạnh đó, ông Hiệp cũng đề cập tới công tác đảm bảo an toàn hồ đập. Theo ông, các nhà máy thủy điện và hồ thủy lợi tại Thanh Hóa, Nghệ An cần phải chủ động rà soát, tính toán phương án xả lũ sớm bởi chắc chắn lượng mưa lớn kéo dài sẽ làm nước đổ về nhiều tại các hồ thủy điện lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Phạm vi ảnh hưởng rất rộng, rủi ro cao

Ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cũng nêu quan điểm nhận định dự báo bão số 10 sẽ ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông, là nơi có nhiều tàu thuyền hoạt động. Do đó, ông Luận đề nghị các địa phương cần tập trung mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

“Hiện còn khoảng 45.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, là diện tích rất lớn. Vì vậy các địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ bà con thu hoạch nhanh nhất có thể,” ông Luận nói.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng lưu ý hầu hết các hồ chứa hiện nay đều đã đầy nước, trong khi bão số 10 được dự báo sẽ gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, các hồ cần cân nhắc các phương án chủ động xả lũ sớm, chấp nhận một phần rủi ro để bảo đảm an toàn cho các hồ thủy điện trong những ngày tới.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết sau khi có thông tin về cơn bão, Bộ Quốc phòng đã thông tin về nhiệm vụ ứng phó cho các đơn vị.

Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn nhấn mạnh do tính chất và đặc điểm của cơn bão Bualoi có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, có khả năng di chuyển lên phía bắc hoặc lệch xuống phía nam, với xác suất khoảng 70%-80% sẽ đi vào khu vực Bắc Trung Bộ. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã dự báo và giao nhiệm vụ đầy đủ cho các quân khu ven biển, từ Quân khu 1 đến Quân khu 7. Các lực lượng, phương tiện hiện nay đều đã trong trạng thái sẵn sàng.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là kêu gọi, kiểm đếm và thông báo cho tàu thuyền trên toàn tuyến ven biển từ Móng Cái đến Lâm Đồng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung triển khai công tác này.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng đã dự báo và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị sẵn sàng ứng phó với tình huống bão đổ bộ vào đất liền.

“Theo dự báo, cơn bão số Bualoi khi đổ bộ sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9, diễn biến phức tạp, gây mưa rất lớn. Đây là điều đáng lo ngại, bởi hiện nay các hồ chứa đã ở cuối mùa mưa lũ, dung tích đạt 70%-80%. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ xảy ra sự cố hồ đập là rất lớn, như sự cố tại Thác Bà năm 2024. Đây là vấn đề các địa phương cần tính đến trong các kịch bản ứng phó, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, nguy hiểm nhất,” Thiếu tướng Phạm Hải Châu nói.

Do đó, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để sẵn sàng lên phương án thiết lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 tại Quân khu 4. Cùng với đó, Tổng đài 112 cũng đã đi vào hoạt động tiếp nhận những thông tin khẩn cấp về thiên tai, các địa phương cần thông tin rộng rãi đến người dân./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân bảo vệ nhà cửa trước bão Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh và có khả năng tiếp tục gia tăng cường độ do ít gặp yếu tố bất lợi trên đường. Dự kiến tối và đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông hướng về đất liền nước ta.