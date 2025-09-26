Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đà Nẵng siết chặt công tác ứng phó bão Bualoi

Ngày 26/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã và đang triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với cơn bão Bualoi, dự kiến đi vào Biển Đông trong ngày 27/9.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 26/9, tâm bão Bualoi ở khoảng 12,5°N – 121,3°E, trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 35–40 km/h. Dự báo trong 72 giờ tới, bão đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm, rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Sóng biển khu vực gần tâm bão có thể cao 8–10m, biển động dữ dội.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã tổ chức trực ban nghiêm túc, liên tục cập nhật thông tin dự báo, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo đến các đơn vị, địa phương. Thông tin về bão được chuyển tải nhanh chóng qua các nhóm Zalo (Tin thiên tai KTTV Đà Nẵng, PCTT Phường/xã, PCTT sở, ban ngành, 1022…) phòng chống thiên tai, trang Facebook chính thức Thông tin phòng chống thiên tai Đà Nẵng để người dân nắm bắt kịp thời.

Trong lĩnh vực sản xuất, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2025 của thành phố đạt 43.639 ha, trong đó đã thu hoạch hơn 39.500 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 56,48 tạ/ha. Các loại cây màu, cây lấy củ và rau cơ bản đã thu hoạch xong hoặc đang ở giai đoạn cuối, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.

Hình minh họa. Trong hình, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng xử lý lồng bè ảnh hưởng đập An Trạch do ảnh hưởng bão số 1 vào tháng 6/2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với nuôi trồng thủy sản, thành phố hiện có khoảng 1.740 ha ao nuôi và 2.380 lồng bè, phần lớn nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng mưa bão. Chi cục Biển đảo và Thủy sản đã ban hành văn bản hướng dẫn phòng chống, khuyến cáo không để người dân ở lại trên lồng bè khi bão đến.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát thông tin kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm đếm toàn bộ số lượng tàu cá và lao động trên biển.

Tính đến 9h ngày 26/9, Đà Nẵng có 497 tàu với hơn 5.000 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó có 109 tàu tại Hoàng Sa và 69 tàu ở Trường Sa.

Đến nay, 84/94 xã, phường trên địa bàn đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro. Các sở, ban, ngành và địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, nắm chắc diễn biến bão, báo cáo hằng ngày, trong khi các đơn vị chuyên trách đê điều và phòng chống thiên tai phải duy trì trực ban 24/24.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố nhấn mạnh, các đơn vị phải thường xuyên báo cáo (6h và 15h) kết quả ứng phó và thiệt hại hằng ngày để kịp thời chỉ đạo, nhằm giảm thiểu thấp nhất rủi ro thiên tai khi bão số Bualoi tiến gần./.