Thời tiết ngày 27/9: Bão số 10 di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng

Nhận định về diễn biến bão số 10, sáng sớm 27/9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đến 4 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông với sức gió mạnh 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 30-35km/h và có khả năng mạnh lên.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam với sức gió cấp 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực từ Ninh Bình đến thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực từ Ninh Bình đến thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 30/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); Khu vực từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ gần sáng ngày 28/9-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định sáng 27/9, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ chiều 27/9, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 28/9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng Nam Quảng Trị đến thành phố Huế phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 1 giờ.

Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều tối và đêm 28/9, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; riêng vùng đồng bằng và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 29/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sáng 29/9, khu vực Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 30/9 (tổng lượng mưa từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đêm 26/9 và sáng sớm 27/9, khu vực Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 3 giờ ngày 27/9 có nơi trên 100mm như: trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 176,6mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 171,8mm, trạm Hướng Sơn (Quảng Trị) 92,2mm, trạm Hồng Trung (thành phố Huế) 85,6mm...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/9

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thành phố Hà Nội sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

