Nghệ An, Huế chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi

Các địa phương như Nghệ An, Huế đang triển khai công tác ứng phó khẩn trương, chủ động trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi).

Nghệ An cấm các loại tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27/9

Ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện khẩn số 40/CĐ-UBND về việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi trong bão Bualoi kể từ 5 giờ ngày 27/9.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ cùng ngày.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, ngày 25/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc số 10192/UBND-NN về việc cho phép tàu, thuyền ra khơi. Tuy nhiên, mỗi chuyến đi biển cần thời gian kéo dài từ 5 đến gần 10 ngày.

Nhờ chủ động nắm bắt thông tin về cơn bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông từ khuya ngày 26/9, rạng sáng 27/9 và có khả năng đổ bộ vào miền Bắc nên đa phần ngư dân đã dừng chuyến đi biển đối với các loại phương tiện tàu, thuyền đánh bắt xa bờ. Chỉ một số ít tàu, thuyền khai thác vùng lộng (gần bờ), thời gian khai thác ngắn ngày (từ 1 đến 2 ngày) mới hoạt động.

Trong chiều và tối 26/9, các Đồn biên phòng tuyến biển (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) như Đồn biên phòng Diễn Thành, Đồn biên phòng Quỳnh Phương, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận... đã triển khai lực lượng phối hợp với các Trạm biên phòng đứng chân tại các luồng tuyến, cửa biển, chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện về nơi neo đậu, trú tránh bão an toàn.

Hiện tại, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều nắm bắt được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của bão Bualoi và đang di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão; đồng thời thường xuyên duy trì liên lạc, kết nối với người thân gia đình, Nghiệp đoàn nghề cá và lực lượng chức năng.

Tỉnh Nghệ An có 82km đường bờ biển với 6 cửa biển lớn, toàn tỉnh hiện có tổng số gần 2.900 phương tiện với khoảng 13.000 lao động.

Huế kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn

Chiều 26/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa có Công điện chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với bão.

Để chủ động ứng phó với số 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai theo dõi sát thông tin dự báo tình hình bão, mưa, lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ" theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin duyên hải Huế tổ chức hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu, bến cảng, trong đó kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước 7 giờ ngày 27/9.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; có phương án hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa.

Tàu, thuyền neo đậu tránh trú bão. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ, kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Giám sát Điều hành đô thị thông minh tăng cường ứng dụng, tổng đài 19001075, truyền thanh thông minh, tăng cường các thời lượng bản tin báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel... có phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo.

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, các khu du lịch cắm trại, dã ngoại ngoài trời... có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế rà soát phương án phòng, chống thiên tai; chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố kiểm tra gia cố hệ thống cây xanh, trang thiết bị dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai, cảnh báo người dân đảm bảo an toàn khi di chuyển qua các khu vực có ngầm, tràn…

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi thành phố phối hợp các địa phương chủ động vận hành mở các cống qua đê, đập Thảo Long đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng đồng bằng…/.

Đà Nẵng họp khẩn cấp 94 xã phường rà soát phương án ứng phó bão Bualoi Lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh không được chủ quan trước bão Bualoi, đồng thời yêu cầu 9 xã, phường chậm trễ phải gấp rút hoàn thành phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro.