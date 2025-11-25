Đắk Lắk: Người dân vùng lũ chung tay vượt lên khó khăn, nghịch cảnh

Sau đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk, ngoài sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, Trung ương và các lực lượng trong tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trên khắp cả nước đã chung tay mang những phần quà ý nghĩa đến cho người dân, giúp họ vượt lên khó khăn sau đau thương, mất mát.

Tình làng nghĩa xóm cũng đong đầy khi mọi người “nhường cơm sẻ áo.” Bản thân mỗi người bị ảnh hưởng cũng nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tích cực hỗ trợ người dân

Ngày 25/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân có người chết trong đợt mưa lũ vừa qua tại các xã phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Đến thăm gia đình chị Võ Thị Út - Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu (chị Út chết do sập nhà trong mưa lũ) và gia đình hai anh em ruột Trần Ngọc Nhẫn và Trần Thương ở thôn Phong Hanh, xã Tuy An Bắc (hai ông chết khi cứu mẹ già ra khỏi dòng nước lũ), đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 triệu đồng/gia đình.

Đoàn cũng đã trao 1.000 túi an sinh cho người dân 2 xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Qua đây, giúp người dân có thêm điều kiện vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Dương (trú tại xã Tuy An Bắc) bày tỏ lòng biết ơn khi được Trung ương Đoàn hỗ trợ nhu yếu phẩm. Trong đợt mưa lũ vừa qua, đồ đạc trong nhà ông đã bị hư hỏng hết. Công việc chính của ông là làm nông nên cuộc sống hiện rất khó khăn. Giờ được hỗ trợ nhu yếu phẩm, ông cố gắng nỗ lực khôi phục sinh kế, vươn lên làm ăn.

Trong ngày 25/11, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại phường Đông Hòa, xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2.

Bà An ân cần thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời mong muốn người dân giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người dân.

Chính quyền địa phương cần rà soát, tổng hợp danh sách hộ dân bị sập nhà, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, mưa lũ để triển khai chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, cần quan tâm đến các hộ dân còn bị ngập nước, cô lập, không để người dân thiếu thực phẩm, nước uống và quan tâm để các em học sinh được đến trường kịp thời, an toàn.

Ghi nhận trong ngày 25/11, rất nhiều đoàn tình nguyện đã đến tận các thôn, xóm, khu dân thuộc các xã, phường vùng Đông tỉnh Đắk Lắk để trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Công nhân Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ người dân khôi phục hệ thống điện sau mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Nhiều nhóm từ thiện gói bánh, làm thức ăn, giặt ủi sạch sẽ chăn màn… để kịp thời mang đến cho người dân. Nhiều đoàn khác quyên góp tiền để trao tặng trực tiếp các hộ dân có nhà bị sập, trôi đồ đạc, hư hỏng sinh kế.

Đợt lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình cung cấp điện và hạ tầng lưới điện của Công ty Điện lực Đắk Lắk, hiện chưa thể thống kế thiệt hại. Tổng số khách hàng bị mất điện (lúc cao điểm) hơn 340.00 khách hàng, chiếm tỷ lệ 35,98% khách hàng toàn công ty.

Sau lũ, công ty đã huy động toàn bộ 100% nhân lực hiện có của các đơn vị khu vực phía Đông nỗ lực khôi phục cấp điện cho người dân. Hiện còn gần 45.000 khách hàng đang mất điện, chiếm tỷ lệ 4,74% khách hàng toàn công ty.

Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Nghe tin người dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng trong mưa lũ vừa qua, một nhóm bạn trẻ khoảng 30 người tại phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) đã huy động hơn 10 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn, thuốc chữa bệnh… để đến trao tặng cho người dân vùng lũ tại xã Hòa Xuân trong những ngày qua.

Anh Đoàn Trịnh Lâm - Chủ tiệm salon Lucky (trưởng nhóm bạn trẻ đến từ phường Tam Kỳ) chia sẻ, mặc dù trên đường đi gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người trong đoàn ai cũng rất vui khi được trao tận tay những gói hàng đến người dân vùng lũ, nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát. Thông qua những gói hàng từ thiện, các bạn trẻ mong muốn người dân cố gắng vươn lên, khôi phục sản xuất, ổn định để tiếp tục cuộc sống.

Người dân xã Tây Hòa chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Sau nhiều khó khăn, mất mát trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều người dân bị ảnh hưởng đã vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực từng bước khôi phục sản xuất.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà (xã Tuy An Đông) có số lượng lớn cá nuôi lồng bè chết do sốc nước trong đợt mưa lũ vừa qua, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Gia đình chị đã được hàng xóm giúp đỡ dựng lại bè nuôi, cho mượn tiền để mua con giống khôi phục sản xuất. Chị Hà cho biết, gia đình còn được chính quyền địa phương và các đoàn thể hỗ trợ tiền mặt để vượt qua khó khăn trước mắt.

Tại xã Tây Hòa, mưa lũ vừa qua đã làm ngập gây hư hại hàng trăm tấn lúa của người dân vùng ven sông Ba. Anh Nguyễn Văn Thành (xã Tây Hòa) có hơn 100 tấn lúa dự trữ trong kho bị ngập nhiều ngày. Sau khi nước rút, lượng lớn lúa đã bị mốc, nảy mầm nên không thể bán được.

Hiện gia đình anh nỗ lực đem lúa ra phơi để có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Dù khó khăn nhưng anh Thành quyết tâm khôi phục sản xuất.

Sau mưa lũ, nhiều câu chuyện về tình làng nghĩa xóm lan tỏa khắp nơi. Người ít bị ảnh hưởng chia sẻ lương thực, thực phẩm, chăn mền, áo quần ấm để giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng nặng. Nhiều hộ dân có người bị sập được người dân trong thôn xóm bố trí chỗ ở tạm nhà mình.

Một số người nghe tin quê nhà bị ảnh hưởng mưa lũ cũng đã gửi tiền về giúp người thân vượt qua khó khăn.

Cơn lũ đi qua, tình yêu thương đong đầy. Người dân tỉnh Đắk Lắk đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn, không bao giờ thôi cố gắng trong thiên tai nghiệt ngã./.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống Biên phòng Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, khám chữa bệnh và giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.