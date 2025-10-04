Hà Nội hỗ trợ 45 tỷ đồng giúp 7 tỉnh phía Bắc vượt khó khăn sau bão số 10

Với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 7 tỉnh phía Bắc 45 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

Thư thăm hỏi của Bí thư Thành ủy Hà Nội được gửi tới Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Phú Thọ.

Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh về những khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây ra, đặc biệt là đồng bào vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của các tỉnh (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý) khoản hỗ trợ để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Cụ thể, thành phố Hà Nội hỗ trợ 7 tỉnh với tổng số 45 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hai tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; 5 tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Phú Thọ mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

Thay mặt Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Trước đó (ngày 30/9), Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa 55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra…/.

Bão số 10 Bualoi khiến 67 người thiệt mạng và mất tích Đến 17 giờ ngày 3/10, bão số 10 kéo theo mưa lũ và sạt lở đã khiến 67 người chết, mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng thiệt hại nặng nề với tổng ước tính kinh tế hơn 16.500 tỷ đồng.