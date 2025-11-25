Đời sống
Ngày 24/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện tới các địa bàn bị thiệt hại, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại xã Ô Loan, Tuy An Nam và Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển 25 tấn nhu yếu phẩm phân bổ cho các thôn bị ảnh hưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại phường Xuân Đài và Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài tổ chức phát 300 suất quà cứu trợ của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho nhân dân vùng lũ; đồng thời triển khai mô hình “ATM nước sạch biên cương”, cấp 150 lốc nước sạch cho các hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại xã Hòa Xuân, Đồn Biên phòng Vũng Rô phối hợp chính quyền địa phương cấp phát thuốc, nhu yếu phẩm và khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 150 người dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các tổ công tác tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy, thu gom bùn đất và sửa chữa các tuyến đường liên thôn, giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các chiến sĩ biên phòng dọn vệ sinh các tuyến đường, nhà dân sau lũ lụt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại xã Ô Loan, Tuy An Nam và Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển 25 tấn nhu yếu phẩm phân bổ cho các thôn bị ảnh hưởng. (Ảnh:PV/Vietnam+)
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Biên phòng Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, khám chữa bệnh và giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.

PV
#Hỗ trợ người dân vùng lũ #Hoạt động cứu trợ và hậu cần #Phối hợp lực lượng địa phương #Phân phát nhu yếu phẩm #Chương trình nước sạch biên cương #Khám chữa bệnh miễn phí #Khắc phục thiệt hại mưa lũ #Ổn định cuộc sống sau thiên tai #Vai trò của Bộ đội Biên phòng #Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk #ATM nước sạch biên cương Đắk Lắk

