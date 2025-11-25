Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
Biên phòng Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, khám chữa bệnh và giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.
