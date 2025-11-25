Gần 300 y bác sỹ, cán bộ Đồng Nai lên đường hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk

Ngày 25/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân đoàn công tác tăng cường hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Tỉnh Đồng Nai thành lập đoàn công tác với hơn 290 người tham gia gồm: Lực lượng y, bác sỹ, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ tại 7 xã của tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nặng trong đợt lũ vừa qua gồm: Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Đông và An Ninh Tây.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai chuẩn bị 10.000 túi thuốc, dự kiến khám, cấp phát thuốc cho 2.000 người dân, trao 2.000 phần quà và 600 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ. Đoàn còn chuẩn bị 20.000 mét dây điện, 1.000 công tắc, 1.000 bóng đèn,... để sửa chữa điện cho các hộ dân…

Tham gia cùng đoàn công tác, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, chuyến đi lần này rất ý nghĩa với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát bà con đang phải gánh chịu, trước hết về mặt tinh thần.

Trong bối cảnh thiên tai chồng chất, việc phát hiện sớm bệnh tật, kiểm soát dịch bệnh là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chuyến công tác là dịp để các bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế của tỉnh hiểu, đồng cảm hơn và san sẻ với người dân vùng lũ.

Đoàn của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sẽ phụ trách khám nhi, với 16 thành viên gồm các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và dược sỹ chia thành ba nhóm theo ba mũi cứu trợ của tỉnh. Nhiệm vụ chính gồm khám bệnh, phát thuốc, trao quà cho trẻ em và những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi hy vọng những đóng góp nhỏ bé này kịp thời giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, ông Nghĩa cho biết.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn công tác.

Mỗi thành viên không chỉ là đại diện cho ngành, đơn vị mình mà còn là sứ giả của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi tới tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Y tế với vai trò là cơ quan chủ trì cần tổ chức điều phối khoa học, chặt chẽ toàn bộ hoạt động của đoàn công tác; bảo đảm an toàn trong di chuyển, ăn ở, sinh hoạt; xây dựng kế hoạch khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe phù hợp điều kiện thực tế tại từng điểm đến, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không hình thức.

Các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai và đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ, sinh viên ngành Y tuân thủ quy trình chuyên môn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; tập trung chăm sóc, khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động hỗ trợ nhân dân: Thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại nặng; hỗ trợ sắp xếp nơi ở tạm, vệ sinh môi trường, cấp phát quà, nhu yếu phẩm; tổ chức hoạt động chia sẻ, động viên trẻ em và người yếu thế để bà con cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp từ Đồng Nai.

Mỗi lời nói, việc làm, hành động, cử chỉ của các thành viên đoàn công tác là hình ảnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, vì vậy, phải thật sự chuẩn mực, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nghĩa tình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn, bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, cứu trợ vật chất, các thành viên đoàn công tác gửi tới nhân dân Đắk Lắk thông điệp về niềm tin và sự lạc quan, luôn có cả nước, tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chia sẻ, cùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất./.

