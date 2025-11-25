Tổng lực hỗ trợ vùng lũ miền Trung-Tây Nguyên

Từ vận chuyển hàng cứu trợ, bảo đảm thông tin liên lạc đến khắc phục hạ tầng và hỗ trợ đời sống người dân, các lực lượng chức năng đang dồn toàn lực nhằm giúp người dân miền Trung-Tây Nguyên vượt qua đợt mưa lũ lịch sử.

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 18 giờ 30 ngày 24/11, mưa lũ làm thiệt hại 1.307ha thủy sản và 117.067ha cây trồng.

Cùng với đó, mưa lũ làm 82.414ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; có 3.373.883 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 202.567 nhà bị ngập, tăng 1.575 nhà.

Đối với lĩnh vực giao thông, có 12 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc.

Về đường sắt còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn, dự kiến đêm ngày 25/11/2025 thông đường toàn tuyến.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.248 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Để khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân vùng lũ, từ ngày 10/10 đến 24/11/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức vận chuyển 15.334 kiện hàng thiết yếu đến tay người dân vùng lũ ở khu vực Nam Trung Bộ.

Để bảo đảm hàng hóa cứu trợ được chuyển đi nhanh nhất, đường sắt ưu tiên xếp hàng lên các toa hành lý nối theo tàu khách Thống nhất và tàu hàng hành trình nhanh trên tuyến Bắc-Nam.

Các chuyến tàu từ ga Sài Gòn, Sóng Thần, Hà Nội, Giáp Bát mỗi ngày mang theo lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các địa phương bị chia cắt.

Tại miền Trung-Tây Nguyên, Viettel đã kích hoạt phương án bảo đảm thông tin với quy mô lớn nhằm ứng phó tình trạng mất điện và hư hỏng hạ tầng viễn thông.

Gần 6.000 máy phát điện cơ động được bố trí tại Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để duy trì hoạt động cho các trạm phát sóng; hơn 1.900 bình ắc quy dự phòng, 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm và 9 xe phát sóng cơ động được tăng cường để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/7.

Riêng tại Khánh Hòa, Viettel triển khai thêm 4 drone vận tải phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm trong điều kiện đường bộ bị chia cắt, đồng thời sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống roaming giữa các nhà mạng cũng được kích hoạt, bảo đảm người dân luôn duy trì liên lạc trong mọi tình huống.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Đắk Lắk thông tin Đắk Lắk là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tính đến ngày 23/11, mưa lũ đã khiến 63 người chết, 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 180.000ha cây trồng bị hư hại và hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Các đoàn thiện nguyện dùng xuồng máy đi từ bến đò Phú Lạc để vào thôn Phước Giang, Đắk Lắk. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương xác định việc khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân, khôi phục hạ tầng, ổn định sản xuất và đời sống theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó."

Ngày 24/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định tình huống khẩn cấp về thiên tai, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hộ nghèo và 1,5 triệu đồng cho các hộ còn lại. Kinh phí được trích từ ngân sách Nhà nước và quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các cơ quan chuyên môn được giao tổng hợp số liệu thiệt hại để tham mưu hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Cùng thời điểm, tại Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển ngày 24/11 đã kiểm tra các điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24 và các xã Măng Đen, Kon Plông - nơi liên tục xảy ra sạt trượt trong nhiều ngày qua. Tại Km99+300 và Km112+200, đất đá từ taluy dương liên tục đổ xuống gây cản trở giao thông.

Trưa 24/11, một vụ sạt lở mới tại Km112+200 với khối lượng khoảng 1.500m3 khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động 4 máy đào và nhiều phương tiện để nhanh chóng thông tuyến tạm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chiều 24/11 đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 22/11 với lượng mưa có nơi gần 490mm.

Mưa lớn đã gây xói lở và chia cắt hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu, trong đó Quốc lộ 27C xuất hiện hai vị trí bị nứt và sụt lún hoàn toàn; Quốc lộ 27 và nhiều tuyến tỉnh lộ như 9, 701, 703, 707 xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy, đất đá tràn xuống mặt đường. Cầu Ngọc Thảo (Thành phố Nha Trang) cũng bị sạt lở mố M2 và tường chắn thượng lưu, cần được xử lý khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Những diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian qua tại Nam Trung Bộ-Tây Nguyên cho thấy sự vào cuộc khẩn trương và đồng bộ của các ngành, các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống người dân./.

Mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên: Thiệt hại trên 1.300 ha thủy sản Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên gây thiệt hại lớn về thủy sản, nhà cửa, cây trồng và hạ tầng, với thiệt hại sơ bộ hơn 13.2 nghìn tỷ đồng.