Mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên: Thiệt hại trên 1.300 ha thủy sản

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 18 giờ 30 ngày 24/11, mưa lũ làm 1.307 ha thủy sản thiệt hại, tăng 150 ha so với sáng 24/11.

Số liệu thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên không thay đổi so với sáng 24/11. Cụ thể, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 343 trạm BTS (mạng công cộng) bị mất kết nối (Đắk Lắk 233 trạm, Khánh Hòa 110 trạm); 117.067 ha cây trồng khác bị thiệt hại.

Cùng với đó, mưa lũ làm 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 267 ha so với sáng 24/11; có 3.373.883 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 34.531 con; có 308 nhà bị sập đổ, tăng 87 nhà; 981 nhà bị hư hỏng, tăng 48 nhà; có 202.567 nhà bị ngập, tăng 1.575 nhà.

Tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp (xã Hòa Xuân, xã Hòa Mỹ, phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa); tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân tại xã Nam Đà bị ngập (giảm 22 hộ tại xã Cát Tiên); tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa không còn nhà bị ngập.

Đối với lĩnh vực giao thông, có 12 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc, trong đó Khánh Hòa có 9 vị trí trên Quốc lộ 27C, giảm 5 vị trí so với sáng 24/11; Lâm Đồng có 2 vị trí trên Quốc lộ 20 (tại Đèo Mimosa, Đèo D’ran) và 1 vị trí trên Quốc lộ 27C.

Lực lượng chức năng bố trí phương tiện tại khu vực sụt lún trên đèo Mimosa. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/ TTXVN)

Về đường sắt còn 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn, dự kiến đêm ngày 25/11/2025 thông đường toàn tuyến.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) hiện còn 62/301 xã phường bị mất kết nối do mất điện (Gia Lai 16/135, Đắk Lắk 29/102, Khánh Hòa 17/64).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.248 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).Hiện các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả, thống kê, cập nhật số liệu về thiệt hại.

Ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung và rà soát các nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội đã tổ chức Lễ phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành Công điện số 33/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.

Nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Thiệt hại do mưa lũ lịch sử tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,… bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới... Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị thiệt hại; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương chi trả bảo hiểm cho khách hàng; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi; tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân.../.

