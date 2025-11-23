Đắk Lắk: Phường Đông Hòa thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Tại phường Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà cửa bị ngập khoảng 90%, chỉ còn ít số nhà hai tầng không bị ngập, do đó, thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là rất lớn.

Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương bị ngập nặng trong những ngày qua.

Đến sáng 23/11, nước lũ bắt đầu rút nhưng nhiều nhà dân vẫn còn ngập nước, tài sản của bà con cũng bị nhấn chìm sau trong cơn lũ.

Toàn phường, nhà cửa bị ngập khoảng 90%, chỉ còn ít số nhà hai tầng không bị ngập. Do đó, thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là rất lớn.

Những ngày qua, nước lũ bắt đầu rút, chính quyền địa phương đang kiểm đếm thiệt hại để sớm có hình thức hỗ trợ, tuy nhiên hiện nay chưa có điện, nước nên việc khôi phục cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn.

Nước lũ rút đi, để lại những hậu quả nặng nề cho bà con Đắk Lắk, để sớm ổn định cuộc sống người dân đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất./.