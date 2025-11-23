Đắk Lắk bước vào giai đoạn “nước lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”

Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngày 23/11, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nắng, nhiều khu dân cư nước lũ rút hoàn toàn, bà con bắt tay vào dọn dẹp sau lũ.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện tốt phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó” nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk có diện tích khoảng 77,5km2; dân số hơn 47.000 người là một trong những địa phương bị ngập lụt nặng của tỉnh Đắk Lắk, nhiều khu dân cư ngập từ 2-3m, thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất… rất nặng nề.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN vào sáng 23/11, các khu dân cư ở điểm cao của phường Đông Hòa nước lũ đã rút gần hết. Bà con bắt tay ngay vào việc dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh.

Trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga ở khu phố 4, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk bộc bạch hàng chục năm nay mới thấy trận lũ kinh hoàng như vừa qua, lũ ngập quá nóc nhà, rất may mắn gia đình kịp thời sơ tán nên bảo đảm an toàn tính mạng. Hôm nay về nhà mở cửa kiểm tra thấy tài sản trong nhà hư hỏng hoàn toàn, không còn gì sử dụng được nên vô cùng lo lắng cho cuộc sống sắp tới. Bà mong chính quyền địa phương sớm thống kê thiệt hại, có hình thức hỗ trợ cho nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ.

Một căn nhà cấp 4 ở phường Đông Hòa (Đắk Lắk) chìm trong nước lũ nhiều ngày và nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong hoàn cảnh tương tự, chị Võ Trà My ở khu phố 4, phường Đông Hòa cho biết lũ lên nhanh, ngập sâu, cả khu dân cư chìm trong biển nước có, nước vượt quá nóc nhà của nhiều gia đình nên toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt, quần áo đều hư hỏng, bùn đất bám khắp nơi… nên rất khó khăn trong việc dọn dẹp. Gia đình cũng cố gắng nước rút tới đâu, dọn ngay tới đó, không để bùn đất khô đặc và nỗ lực cao nhất để sớm ổn định cuộc sống.

Ở những khu dân cư nước lũ rút bà con tất bật dọn dẹp vệ sinh sau lũ, còn những khu còn ngập nước, người dân vẫn trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ.

Khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa là một trong những vùng trũng, ngập sâu của phường Đông Hòa, sáng 23/11, vượt qua sự nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Cừ, Tổ trưởng Khu phố Phước Lương đã dùng thuyền nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt đến trung tâm phường để đưa đoàn cứu trợ cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm… về với bà con khu phố.

Ông Nguyễn Văn Cừ cho biết khu phố có 550 hộ, hơn 2.000 khẩu, trận mưa lũ vừa rồi quá khủng khiếp, khu phố bị chia cắt hoàn toàn với mức mực nước lũ cao nhất hơn 3 mét.

Trong những ngày cao điểm của mưa lũ, canô và thuyền không thể tiếp cận khu phố do nước chảy xiết nên bà con cố thủ trong nhà chờ nước nước rút. Thiệt hại về tài sản rất nặng nề nhưng may mắn bà con đều an toàn trong mưa lũ kinh hoàng.

Đến sáng 23/11, một số vị trí nước đang rút, điểm ngập sâu vẫn khoảng 2m. Hiện bà con rất cần nhu yếu phẩm, quần áo, chăn… nên bản thân ông trực tiếp đề nghị hỗ trợ và dẫn đoàn cùng hàng hóa vào cứu trợ bà con ngay trong sáng 23/11.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay xung quanh các khu dân cư, rác thải, xác chết động vật bốc mùi hôi, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân dân sau khi nước lũ rút.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa Huỳnh Mỹ Phong cho biết lũ lụt vừa qua bao vây toàn phường, nhà cửa bị ngập khoảng 90%, chỉ còn số nhà hai tầng không bị ngập.

Do đó thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra rất lớn. Những ngày qua, nước lũ bắt đầu rút, chính quyền địa phương đang kiểm đếm thiệt hại để sớm có hình thức hỗ trợ, tuy nhiên hiện chưa có điện, nước nên việc khôi phục cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn.

Trong những ngày tới, phường tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả của mưa lũ, ưu tiên khắc phục hệ thống trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, hạ tầng giao thông.

Đồng thời, tiếp tục tiếp nhận, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân, đảm bảo đời sống tối thiểu của nhân dân sau lũ. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, duy trì lực lượng bộ đội, công an các cấp ở địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến sáng 23/11, một số khu vực dân cư phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngập sâu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó phải di dời hơn 18.000 hộ, 358 điểm trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000ha cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại khoảng trên 2.000 tỷ đồng).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.”

Đồng thời, các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức phân phối gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi có thể.

Huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất./.

Đắk Lắk: Cấp gạo hỗ trợ người dân xã bị ảnh hưởng do ngập lụt Việc phân bổ và cấp phát gạo lần này thể hiện chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần giúp người dân vùng lũ ở Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.