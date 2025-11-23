Đắk Lắk: Cấp gạo hỗ trợ người dân xã bị ảnh hưởng do ngập lụt

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và tiến hành cấp gạo hỗ trợ người dân xã bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Đến nay, các đơn vị đã cấp được 160 tấn gạo cho 2 xã Tuy An Nam và Sơn Hòa. Trong ngày 23/11, sẽ tiếp tục khẩn cấp bàn giao 380 tấn gạo cho 5 xã Tuy An Tây, Tuy An Đông, Sơn Thành, Ô Loan và phường Tuy Hòa.

Đây là các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt gây ra.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực 12 và Ủy ban Nhân dân các xã, phường để thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo hỗ trợ; đồng thời hướng dẫn các địa phương tiếp nhận, cấp phát kịp thời, đúng quy định.

Việc cấp phát gạo sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh vào tình hình thực tế của từng địa phương. Dự kiến, đến ngày 26/11, sẽ cấp phát xong cho các địa phương.

Việc phân bổ và cấp phát gạo lần này thể hiện chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần giúp người dân vùng lũ ở Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để chủ động trong công tác tiếp nhận và khẩn trương tổ chức cấp phát 2.000 tấn gạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cấp phát gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng ưu tiên.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức điểm tiếp nhận và cấp phát gạo tại địa phương.

Theo kế hoạch, tổng cộng 2.000 tấn gạo sẽ được cấp cho người dân tại 24 xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Các xã sẽ được cấp phát từ 50-100 tấn gạo, các xã: Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và phường Hòa Hiệp được cấp 100 tấn gạo mỗi địa phương./.

