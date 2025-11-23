Đắk Lắk hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 23/11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí năm 2025 cho các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tỉnh phân bổ 99,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đợt này cho Đắk Lắk. Với số tiền này, tỉnh Đắk Lắk phân bổ cho 16 xã, phường bị thiệt hại rất nặng mỗi địa phương 3 tỷ đồng; 2 tỷ đồng sẽ phân bổ cho 13 địa phương bị thiệt hại nặng và phân bổ 1 tỷ đồng và 300 triệu đồng cho những địa phương có bị thiệt hại do mưa lũ.

Tính đến sáng ngày 23/11, lũ tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã rút nhiều nhưng chưa hoàn toàn; nước về trên sông Ba cũng đã giảm nhiều, chỉ còn khoảng hơn 1.000m3/giây.

Hiện nay, các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang tỉnh đang cùng bà con các dân tộc tỉnh Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do đợt lũ lịch sử mới gây ra.

Cũng trong ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng ký quyết định thành lập 5 tổ công tác của tỉnh để khắc phục, hậu quả lũ lụt trên địa bàn.

Từ ngày 15-21/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, trên diện rộng và liên tục làm cho lũ trên tất cả các sông thuộc tỉnh đều vượt cao so với mức lịch sử. Điều này đã gây lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng.

Mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về người và tài sản; đã có rất nhiều người chết và mất tích; cơ sở hạ tầng từ tất cả các lĩnh vực bị thiệt hại nặng.

Đã có hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập lụt; nhiều nơi nước lụt đã qua mái nhà dân… Tài sản của người dân bị hư hỏng, mất mát là quá lớn và chưa thể thống kê./.

