Thành phố Hồ Chí Minh dốc toàn lực hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiên tai

Thực hiện hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đợt này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường hỗ trợ công nhân và xe rác tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra; các tình nguyện viên tham gia bếp ăn dã chiến tại điểm Trường Đại học Nha Trang nhằm cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người góp công, người góp sức cùng chung sức giúp nhau trong những ngày khó khăn./.

Khánh Hòa: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, nông nghiệp Nước lũ cuốn trôi nhiều đàn trâu, bò, dê, cừu, hoa màu, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị xé toạc, cảnh hoang tàn hiện rõ.