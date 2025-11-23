Thành phố Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỷ đồng khắc phục thiên tai​

Chiều 23/11, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ.

Dịp này, thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 40 tỷ đồng, cùng nhiều loại vật tư y tế, hệ thống lọc nước, lực lượng y bác sỹ chi viện để tỉnh Đắk Lắk sớm khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng gửi lời chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của nhân dân Đắk Lắk về kinh tế, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thiệt hại về con người; đồng thời, động viên chính quyền và nhân dân tỉnh cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Tình cảm của thành phố Hải Phòng và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được duy trì, gìn giữ. Khi Đắk Lắk gặp thiên tai, thành phố Hải Phòng sẽ chung tay hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và chia sẻ của thành phố Hải Phòng dành cho địa phương. Những lời động viên cùng các hỗ trợ về tài chính, hiện vật, thuốc men, vật tư y tế và nhân lực đều là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp Đắk Lắk vượt qua khó khăn trước mắt.

Chỉ trong vòng hai tuần, Đắk Lắk liên tiếp hứng chịu cơn bão số 13, một trận mưa lũ lịch sử và hiện đang chuẩn bị ứng phó với bão số 15. Thiệt hại đối với nhân dân là rất lớn.

Sau mưa lũ kéo dài, nhu cầu về thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm và đặc biệt là vật tư, thiết bị y tế trở nên vô cùng cấp thiết nhằm khắc phục môi trường và bảo đảm sức khỏe người dân.

Do đó, sự hỗ trợ kịp thời của thành phố Hải Phòng là nguồn động lực quan trọng, giúp tỉnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.

Theo thống kê, đến ngày 22/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại... gây thiệt hại nặng nề...

Sau lũ, bùn đất “bủa vây” các trường học, lực lượng quân đội tổ chức dọn vệ sinh để học sinh sớm quay lại trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các lực lượng vũ trang cấp bách hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày qua các lực lượng vũ trang đã và đang “chạy đua với thời gian” tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong đợt mưa lũ, 34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đều chịu thiệt hại. Khắp các vùng chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ như xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Hòa Mỹ, phường Đông Hòa… hình ảnh các chiến sỹ quân đội, công an luôn thường trực cùng với chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu người dân trong mưa lũ và khắc phục hậu quả khi nước rút.

Trong đợt mưa lũ này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 12.323 cán bộ và các phương tiện gồm 60 xe ô tô các loại, 57 ca nô, xuồng máy cùng nhiều trang thiết bị để ứng cứu nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng của các đơn vị đã hỗ trợ các địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ nhân dân trước và trong mưa lũ.

Hiện nay, trong giai đoạn khắc phục hậu quả, lực lượng quân đội tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu thiên tai, nhất là các trường học, cơ sở y tế… để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng tổ chức tổng dọn vệ sinh sau lũ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Theo Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 Phan Đại Nghĩa, trong đợt mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk, lực lượng của Quân khu đã kịp thời tham gia công tác phòng, chống mưa lũ tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 23/11, nước lũ rút, Quân khu sẽ triển khai đồng loạt lực lượng xuống các địa phương để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, dọn dẹp vệ sinh các trường học, bệnh viện, gia đình hộ dân yếu thế.

Lực lượng của Quân khu xác định sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đến khi ổn định tình hình trong đợt mưa lũ này.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương trong tỉnh có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng của Quân khu sẵn sàng chi viện, hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Công an hỗ trợ dọn vệ sinh cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ứng phó với mưa lũ, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng huy động đông đảo lực lượng cùng với 122 xe ô tô các loại, 40 ca nô, xuồng máy... để hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lũ, ngập lụt.

Từ ngày 23/11, có thêm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an từ các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng sinh viên từ các Trường Công an Nhân dân ở phía Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, trong đợt mưa lũ này, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh đã và đang chung sức hỗ trợ, cứu giúp đồng bào trong những ngày khó khăn nhất.

Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra nên đề nghị các lực lượng tiếp tục nỗ lực ở mức cao nhất, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Đắk Lắk khắc phậu hậu quả thiên tai và dần ổn định đời sống.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích; hơn 200 nghìn ngôi nhà bị ngập, trong đó phải di dời hơn 18.000 hộ, 358 điểm trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng; hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại khoảng trên 2.000 tỷ đồng)./.

Đắk Lắk: Phường Đông Hòa thiệt hại nặng nề do mưa lũ Tại phường Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà cửa bị ngập khoảng 90%, chỉ còn ít số nhà hai tầng không bị ngập, do đó, thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là rất lớn.