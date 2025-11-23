Thủ tướng: Xây lại nhà cho người dân mất nhà cửa do lũ trước 31/1/2026

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa do mưa lũ, xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, sáng 23/11/2025 (giờ địa phương, tức sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội) từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương; tình hình các tuyến giao thông, hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng trường lớp, trạm y tế; việc cấp phát hỗ trợ kinh phí, lương thực cho các địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết./.