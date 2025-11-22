Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm nhân dân vùng lũ Đắk Lắk

Vào 0 giờ ngày 22/11, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ vừa qua.

Đến thăm và tặng quà cho người dân được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa ra khỏi vùng ngập nặng phường Đông Hòa, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ân cần thăm hỏi và động viên bà con nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hiện tại để nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Về sinh kế lâu dài, Đảng và Nhà nước sẽ có sự hỗ trợ, khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân dân.

Thăm các lực lượng vũ trang và các đội tình nguyện phòng, chống mưa lũ và khắc phục hậu quả của thiên tai, Phó Thủ tướng Thường trực động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực ở mức cao nhất để hỗ trợ người dân, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê đến 16 giờ ngày 21/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa, lũ, sạt lở đất đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó phải di dời hơn 18.000 hộ, 358 điểm trường bị ngập, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng.

Cùng với đó, hơn 63.000ha cây ngắn ngày, hơn 100.000ha cây lâu năm bị thiệt hại, hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại (ước tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng)./.

